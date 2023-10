Künstler im Bezirk Waidhofen öffneten ihre Ateliers

Vollbild

In der alten Volksschule in Blumau präsentierte Jasmin Schön Grafik, Kunsthandwerk und Malerei. Luitgard Eisenmeier zeigte Malerei, Grafik und Collagen mit mathematischen ornamentalen Elementen. Bildhauer Peter Berger mit einigen seiner Skulpturen in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen. Bei Werner E. Seebacher (Wes.Art) in Neuriegers gab es Fotografie, Grafik, Malerei und Textil zu bewundern. Maja Juliana B zeigte Werke in einer Gemeinschaftsausstellung in Kautzen. Viktor Weinstein in Frühwärts: Grafik, Malerei und Medienkunst standen im Mittelpunkt. Nora Rajnoch Barnhart stellte in Frühwärts feministische Kunst aus. Erich Weinberger zeigte in seinem Atelier in Frühwärts Bildhauerei, Fotografie, Grafik, Holz, Kunsthandwerk, Metallobjekte und Zeichnungen. Gerda Kohlmayr nahm an der Gemeinschaftsausstellung in Kautzen teil. Waltraud Gartner aus Grünau mit der Radierung Hut für die vielseitige Dame . Waltraud Gartner zeigt das Arbeiten in der hauseigenen Druckwerkstätte. Eleonore Hettl aus Buchbach präsentiert ihre farbfrohen großformatigen Werke. Abstrakte Personenbilder sind die Spezialität der Künstlers Wilhelm Kollar aus Buchbach.

