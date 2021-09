Geschichten verbinden und bringen Menschen zusammen: Das ist der Ansatz, den das Festival "Tagträumer*innen" verfolgen - und der in Raabs an der Thaya am kommenden Wochenende voll zum Tragen kommen wird. "Große Geschichten" werden zu hören sein.

Denn früher, als die mittelalterlichen Schausteller in die Stadt kamen, um ihre wahren und nicht ganz so wahren Geschichten aus aller Welt zum Besten gaben, sammelte sich um sie bald ein Traube von Menschen. Und an dunklen Winterabenden saßen die Familien am Kamin und erzählten aus ihrem Leben oder lasen einander vor.

"Einer der wichtigsten Erfahrungen"

"Für kleine Kinder ist es eine der wichtigsten Erfahrungen, vorgelesen zu bekommen", ist Holger Schober, künstlerischer Leiter des Festivals überzeugt. "Und jetzt mal ganz ehrlich: Wann hat Ihnen das letzte Mal jemand eine Geschichte vorgelesen? Vermissen Sie das nicht auch? Diese Momente, wenn vor Ihrem inneren Auge Bilder und ganze Welten entstehen", vermutet Schober stark, dass die Antwort Ja lautet.

Die Lücke soll mit "Großen Geschichten" gefüllt werden: Die klassischen Sagen von Orpheus, Homers Odyssee oder das Nibelungenlied werden aus neuen Perspektiven erzählt, für Kinder ab drei Jahren gibt es szenische Lesungen von Klassikern aus der Feder von Astrid Lindgren und Mira Lobe. Und für alle Kurzentschlossenen, die in der Raabser Innenstadt unterwegs sind, steht an beiden Tagen die "Geschichtengreißlerei" offen und lädt zu einer kurzen Pause bei einer maßgeschneiderten Erzählung ein.

Spielplan für den Samstag, 11. September

10 bis 13 Uhr: Die Geschichtengreißlerei (15 bis 20 Minuten, für die ganze Familie, Geschäftslokal in der Raabser Innenstadt)

(15 bis 20 Minuten, für die ganze Familie, Geschäftslokal in der Raabser Innenstadt) 10.30 Uhr: Ronja Räubertochter (50 Minuten, ab 5 Jahre, Lindenhof Raabs, Saal zur Linde)

(50 Minuten, ab 5 Jahre, Lindenhof Raabs, Saal zur Linde) 16 Uhr: Orpheus (50 Minuten, ab 9 Jahren, Lindenhof Raabs, Schüttkasten)

(50 Minuten, ab 9 Jahren, Lindenhof Raabs, Schüttkasten) 16 bis 18 Uhr: Die Geschichtengreißlerei

19.30 Uhr: Das Nibelungenlied (90 Minuten, ab 14 Jahren, Lindenhof Raabs, Saal zur Linde)

(90 Minuten, ab 14 Jahren, Lindenhof Raabs, Saal zur Linde) Late Night um 22 Uhr: Das Wechselbälgchen (70 Minuten, für Erwachsene, Lindenhof Raabs, Saal zur Linde)

Sonntag, 12. September