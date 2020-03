„Wenn mi des Reisebüro ned vermittelt hätt“: Das dachte sich der TAM-Schauspieler der ersten Stunde, Walter Weber, im Jahr 1997 in 5.000 Metern Höhe am Weg zum Gipfel des Kilimandscharo nicht nur – nein, er führte Helmut Qualtingers Klassiker sogar vor seiner Reisegruppe auf.

Natürlich nicht, ohne vorher den Text entsprechend auf den „Franz“ umzudichten, der ihm die Besteigung des höchsten Bergs Afrikas quasi eingebrockt hatte.

„So klein kann eine Rolle gar nicht sein, ich komme mir vor wie bei einer Prüfung. Sobald aber ich den Mund aufmache, ist die Nervosität vorbei.“Walter Weber

Nur zwei Jahre zuvor, im Herbst 1995, als Weber an dem von Ewald Polacek angebotenen Volkshochschulkurs teilnahm, um seine Rhetorikfertigkeiten zu verbessern, hatte er Polacek gegenüber noch eines klargemacht: „Eines sage ich Ihnen gleich – auf die Bühne stelle ich mich nie!“

Ein Jahr Vorbereitung auf „Sibirien“. Nun, was aus dieser Ankündigung wurde, ist 25 Jahre später – im TAM-Jubiläumsjahr 2020 – hinreichend bekannt. Wer etwa Weber in seiner Rolle in Felix Mitterers Monolog „Sibirien“ gesehen hat, in dem Weber einen alten Mann im Pflegeheim spielt, der dort unter schlechten Bedingungen einem zunehmenden körperlichen Verfall ausgesetzt ist, würde nie auf den Gedanken kommen, dass dieser Vollblut-Schauspieler einmal die Bühne verweigern wollte.

„Das war eine sehr anstrengende und fordernde Rolle, auf die ich mich fast ein Jahr lang vorbereitet habe“, gibt Weber im Gespräch mit der NÖN zu. Was er in all den Jahren nie ablegen konnte, ist seine Nervosität vor dem ersten Satz auf der Bühne: „So klein kann eine Rolle gar nicht sein, ich komme mir vor wie bei einer Prüfung. Wenn ich aber das erste Mal den Mund aufgemacht habe, ist die Nervosität weg.“

Blackout auf der Bühne. Viel unangenehmer ist für einen Schauspieler aber die Situation, wenn man plötzlich auf der Leitung steht: „Ich weiß, ich komme dran, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da ist nur ein großes schwarzes Loch“, beschreibt Webers Schauspielkollegin Eveline Winter, die seit 1997 beim TAM ist, diesen Albtraum jedes Schauspielers. Oft sei ihr der Text erst in letzter Sekunde wieder eingefallen. Gelingt das nicht, muss TAM-Prinzipal Ewald Polacek einsagen.

„Er kann das sehr gut, er sagt nie einen ganzen Satz, sondern nur ein Wort. Er weiß genau, welches Wort das sein muss“, erzählt Weber.

Eine wichtige Rolle beim Gelingen einer Aufführung spielt aber auch die Interaktion mit dem Publikum. Sind die Zuschauer gelangweilt, wirkt sich das auch auf die Schauspieler aus, wodurch das Publikum noch gelangweilter wird. Umgekehrt kann ein entsprechendes „Mitgehen“ der Zuschauer eine Aufführung anfeuern.

Der Klassiker: klingelndes Handy. Genauso können die beiden TAM-Urgesteine aber auch ein Lied von störenden Momenten singen. Der Klassiker: ein läutendes Handy. „Bei einem Solostück klingelte bei einem älteren Herrn einmal ein Mobiltelefon so lange, bis ich sagte, es geht nicht mehr. Dann ging er zum Telefonieren raus und entschuldigte sich mit dem Worten ‚Die Leute wissen ja nicht, dass ich im Theater bin‘“, erzählt Winter.

Die ehemalige Lehrerin spielt gerne Solo-Stücke und schrieb auch zwei solche Stücke selbst: „Rat und Hilfe mit Tante Anna“ und „Wenn einer eine Reise tut“ – in letzterem Stück verarbeitete sie einige ihrer Reiserlebnisse: „Ich reise gerne, da lag das nahe“, sagt sie. Wenn es sein muss, kann Eveline Winter auf der Bühne auch richtig böse sein, etwa in „Bernarda Albers Haus“, wo sie als spanische Mutter ihre fünf Töchter so lange drangsaliert, bis sich eine das Leben nimmt. „Da war ich nach der Aufführung richtig fertig und sagte zu meinen Kollegen, dass sie mich bitte umarmen sollen“, erinnert sich Winter.

Für Walter Weber macht das Schlüpfen in verschiedene Rollen den Reiz des Theaterspielens aus. „Auf der Bühne kann man, ohne gesellschaftliche Konsequenzen fürchten zu müssen, verschiedener Facetten seiner Person zulassen“, betont Weber.

Walter Weber nimmt Abschied von der Bühne. Für ihn neigt sich seine Zeit auf der Bühne dem Ende zu. Nach „Mein Ungeheuer“ Ende März und „Wirklich schade um Fred“ im Herbst wird er seine Karriere beenden. „Ich habe schon seit einem Jahr das Gefühl, es ist Zeit dafür. Ich habe solche Bauchgefühl-Entschlüsse in meinem Leben noch nie bereut“, meint Weber.