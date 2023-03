Waren und Talente im Tauschangebot

„Wir sind seit rund einem Jahr in der Region tätig. Zuerst in Zwettl, dann in Schrems, wo auch regelmäßige Treffen stattfinden. Wir haben aber festgestellt, dass es wichtig ist, auch in Waidhofen einen Tauschkreis zu etablieren, um die Personen in Richtung Groß Siegharts oder Raabs ansprechen zu können“, erklärt Organisatorin Luzia Domesle.

Ziel des Tauschkreises ist es, seine eigenen „Talente“ anzubieten. Das kann vom Einkaufengehen bis zum Marmelade kochen, Fahrdienste oder Mithilfe beim Aufräumen reichen. Wichtig ist, dass im Tauschkreis alles ohne den Fluss von Geld ablaufen soll. „Die Alternativwährung ist die Stunde. Letzten Endes entscheiden aber die beiden Tauschpartner, ob und wie sie die jeweiligen Leistungen ausgleichen wollen. Wichtig ist, dass jeder zufrieden ist mit dem, was er als Gegenleistung bekommt“, erklärte Vorstandsmitglied Bernhard Haas das Prinzip des Tauschkreises, das auf Basis der Nachbarschaftshilfe funktioniert.

Der Kreislauf der Waren und Produkte soll in der Region bleiben. In einem angenehmen und wertschätzenden Rahmen soll der Mensch im Mittelpunkt stehen. „Tauschen, Schenken, Teilen und Vertrauen, das ist die Grundlage für unseren Verein, dem ich selbst bereits seit 2011 angehöre“, schwärmt Haas.

Von Handarbeiten über selbst gemachte Säfte bis hin zu gebrauchter Kleidung oder Schuhen reichte das Angebot der Teilnehmer am ersten Tauschtag. Auch die mitgebrachte Jause wurde von den Interessenten geteilt.

Die Tauschkreistreffen in Waidhofen finden jeden dritten Mittwoch im Monat, von 18 bis 21 Uhr, im Rotkreuzhaus statt. Personen mit besonderen Talenten, Fähigkeiten oder Tauschabsichten sind jederzeit willkommen. Für 21. Juni ist eine Outdoor-Veranstaltung geplant. Nähere Informationen sind unter www.talenttauschkreis.at zu finden.

