Im Jahr 2017 stellte die Firma TE Connectivity erstmalig der FF Waidhofen einen Rollcontainer zur Verfügung. Jetzt konnten sechs weitere, von der Lehrlingsabteilung gebaute, Rollcontainer in den Dienst gestellt werden.

Projekt begann schon 2017. Mit der Stationierung eines Notstromaggregats, samt selbst gebauten Rollcontainer, begann 2017 ein außergewöhnliches Projekt, welches die Stadtfeuerwehr in ihrer Einsatztätigkeit enorm unterstützt. In enger Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Lehrlingsabteilung der Firma TE Connectivity wurden sechs verschiedenartige Rollcontainer geplant und in Folge durch die Firma produziert. Auf diesen Rollcontainern sind thematisch zusammengefasste Ausrüstungsgegenstände, welche bisher im Lagerbereich des Feuerwehrhauses gelagert wurden, gehaltert. Durch die einheitliche Bauweise der Container können diese einfach und sicher mittels Versorgungsfahrzeug oder Wechselladefahrzeug, zu den jeweiligen Einsatzorten transportiert werden.

Gute Ausrüstung wichtig. Kommandant Christian Bartl, Kommandant-Stellvertreter Manfred Astner und Leiter des Verwaltungsdiensts Karl Prokupek konnten persönlich von Werksleiter Christian Zotter die sechs neuen Rollcontainer in Empfang nehmen. Im Rahmen der Übergabe sagte Werksleiter Zotter: „Eine gut ausgerüstete und sehr professionelle Feuerwehr ist auch für unseren Industriebetrieb sehr wichtig. Es freut mich ganz besonders, wenn wir mit unserem Projekt einen Beitrag dazu leisten konnten und wir mit den Rollcontainern die Einsatz- und Übungstätigkeiten der Wehr unterstützen können.“