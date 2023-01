Unterstützung für Waidhofner Orthopäden

Der Waidhofner Kassen-Orthopäde Anton Rosenblattl hat ab sofort einen Partner: Der Orthopäde und Unfallchirurg Jörg Zotter aus Eggenburg unterstützt ihn an zwei Tagen pro Woche in seiner Ordination und wird als Bindeglied zwischen Praxis und Krankenhaus fungieren.

Dass die beiden Ärzte eine Partnerschaft eingehen, ergab sich durch einen Zufall: „Ich habe Jörg Zotter im Rahmen einer Vertretung kennengelernt. Ich habe gesehen, dass er einen frischen Wind und Erfahrung in meine Praxis einbringen kann, und die Chemie zwischen uns hat auf Anhieb gestimmt. Daher haben wir uns dazu entschlossen, uns zusammenzuschließen“, erzählt Anton Rosenblattl. 2021 war der erste Kontakt erfolgt, nun wurden die letzten Formalitäten erledigt, sodass die Partnerschaft pünktlich mit Jahresbeginn 2023 starten kann.

Donnerstag und Freitag in Waidhofen

Jörg Zotter stammt aus Eggenburg, wo er eine Wahlarztpraxis betreibt. Er ist als Oberarzt am Landesklinikum Zwettl tätig und Haupt-Operateur an der Tagesklinik am Landesklinikum Waidhofen im orthopädisch-traumatologischen Bereich.

Sein Medizinstudium absolvierte Zotter in Wien, anschließend die Ausbildung zum Allgemeinmediziner und Unfallchirurgen in den Kliniken Stockerau und Horn. In Zwettl kam dann noch die Orthopädie als weiteres Fachgebiet hinzu.

Jörg Zotter wird in Waidhofen jeweils donnerstags und freitags vor Ort sein. „Ich habe meine Stunden im Landesklinikum Zwettl auf die Hälfte reduziert, damit ich die dafür nötige Zeit zur Verfügung habe“, erklärt Zotter. Er sieht den Vorteil der nun bestehenden direkten Anbindung von Rosenblattls Praxis an das Landesklinikum Waidhofen. „Dadurch können wir Patienten je nach den Erfordernissen dort behandeln, wo es für sie am besten ist, und das aus einer Hand. Von der ambulanten Behandlung in der Ordination über einen tagesklinischen Eingriff bis zur größeren Operation mit stationärem Aufenthalt in Zwettl ist alles möglich“, betont Zotter. Durch die erweiterten Praxisöffnungszeiten erwarten sich die beiden Ärzte eine Verkürzung der Wartezeit für ihre Patienten. Neben den erweiterten operativen Leistungen – bisher führte Rosenblattl schon kleinere Eingriffe ambulant durch, musste aber für größere Operationen die Patienten an andere Ärzte überweisen – wird nun auch das ambulante Leistungsangebot ausgebaut.

Die wichtigste Neuerung ist die Eigenbluttherapie mit aufbereitetem Blutplasma bei Entzündungen und Abnützungen von Sehnen und Gelenken. Dieses Blutplasma ist reich an körpereigenen Wachstums- und Wundheilungsfaktoren und kann dadurch körpereigene Heilungsprozesse anregen.

