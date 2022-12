Bestes Betriebsklima in Groß-Siegharts

Test-Fuchs gilt als Betrieb mit dem besten Betriebsklima in Niederösterreich.

Die besten Arbeitgeber des Bundeslandes erhalten in der Gesamtwertung bzw. in einer inhaltlichen Kategorie vom Market Institut die Auszeichnung „Bester Arbeitgeber 2022“. Die Test-Fuchs GmbH gewinnt in der Kategorie bestes Betriebsklima in Niederösterreich und erhält somit den „Market Quality Award – Testsieger Betriebsklima – Niederösterreich 2022“.

Darüber hinaus konnte Test-Fuchs weitere Top-Wertungen in den Bereichen Innovationskraft, innerbetriebliche Aufstiegschancen, attraktive Lehrlingsausbildung und Arbeitsbedingungen erzielen.

Im Rahmen der Studie „Beste Arbeitgeber 2022“ wurden in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland umfangreiche Kriterien zur Bewertung von Arbeitgebern mittels rund 5.500 Interviews analysiert und ein umfassendes Bild über die Leitbetriebe in den jeweiligen Bundesländern auf einer statistisch verlässlichen Basis gezeichnet.

Untersucht wurden mehr als 100 Unternehmen im Bundesland Niederösterreich. Die zu untersuchenden Teilkategorien werden fünf Kapiteln zugeordnet, welche neben Arbeitsbedingungen, Wohlbefinden und Reputation auch die Themenfelder Zukunftsfitness und regionale Relevanz umfassen.

