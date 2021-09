„Ich bin schon sehr lange vollimmunisiert (geimpft) und sehe es nicht ein, dass von Ihnen, als Veranstalter, zusätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben, diese Hürde eingefordert wird. Auch das Argument, dass der Herr Bundespräsident es sich wünscht, ist maximal als Kniefall vor dem Präsidenten bzw. Ihrem Koalitionspartner in Waidhofen zu werten“, schreibt Waldhäusl in seiner schriftlichen Absage an Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP).

Er sehe diese Vorgabe auch als absolut falsches Signal gegenüber der Bevölkerung, wo man doch versuche, die Menschen zum Impfen zu bewegen. „Ich habe dieses Thema auch heute in der Regierungssitzung angesprochen und es wurde mir von allen Regierungsmitgliedern Recht gegeben. Wenn Sie, Herr Bürgermeister, in den Medien behaupten, dass der Umstand dieser zusätzlichen Testung keinen Einfluss auf die Veranstaltung haben wird, weil bereits sehr viele Ehrengäste zugesagt haben, muss ich Ihnen widersprechen. Eine Jubiläumsveranstaltung zur 850 Jahrfeier sollte meiner Meinung nach nicht für Ehrengäste abgehalten werden, sondern für die Bevölkerung der Stadtgemeinde Waidhofen“, setzt Waldhäusl fort.

Genau dieser Bevölkerung fühle er sich verbunden. Die Bürger würden auch letztendlich die Leidtragenden der Entscheidung für verschärfte Auflagen sein.

Ramharter: Keine Absagen wegen Testpflicht

Dass jetzt massenhaft Absagen eintrudeln würden, kann Bürgermeister Josef Ramharter nicht bestätigen: „Ich habe extra noch einmal bei der Sparkasse, welche die Ticketvergabe macht, nachgefragt, ob es diesbezüglich Probleme gibt. Man hat mir versichert, dass die Testpflicht bei den Besuchern kein Thema sei“, stellt Ramharter klar.

In Stammtischrunden wären allerdings schon kritische Stimmen zu vernehmen, diese verstehe er auch. Dass es die Testerfordernis auch für Geimpfte gibt, begründet Ramharter damit, dass man zum Zeitpunkt, als die Einladungen ausgeschickt wurden, noch damit rechnen musste, dass mit Anfang September strengere Regeln kommen könnten.

„Wir wollten auf Nummer sicher gehen, denn im Nachhinein noch mal alle Gäste kurzfristig zu informieren, dass sie einen Test brauchen, wäre sehr schwierig. Außerdem sitzen die Leute Schulter an Schulter, und bevor man uns am Ende eine Maskenpflicht vorschreibt, ist uns der Weg mit dem Test als zusätzliches Sicherheitsnetz lieber“, begründet Ramharter die Entscheidung für strengere Regeln.

Testkapazität in Waidhofner Teststraße erweitert

Damit auch jeder niederschwellig zu einem Test kommt, wurden die Testkapazitäten in der Waidhofner Teststraße – sie ist am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet, erweitert. „Wir haben für Notfälle, wenn jemand wirklich auf den Test vergessen hat oder absolut keine Möglichkeit dazu hatte, auch vor Ort eine Testmöglichkeit. Wir schicken niemanden weg, sofern er oder sie bereit ist, den Test vor Ort zu machen“, fügt der Bürgermeister hinzu. Er weist allerdings darauf hin, dass die Kapazität der Teststelle vor Ort beschränkt und nicht darauf ausgelegt sei, massenhaft Besucher zu testen, sondern wirklich nur für Einzelfälle gedacht sei.