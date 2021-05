Die 30.000er-Marke an durchgeführten Covid-Schnelltests ist seit Mitte Mai in der Waidhofner Teststraße geknackt. Bürgermeisterin Eunike Grahofer und Gesundheitsstadtrat Markus Loydolt stellten sich gestern (18. Mai) mit Teststraßen-Koordinator und Stadtamtsdirektor Rudolf Polt und seinem Stellvertreter Norbert Schmied mit einer Jausenspende für das Teststraßen-Personal ein.

100 Mitwirkende waren in den letzten 16 Wochen der Permanenttestungen 3.300 Stunden im Einsatz. 45 Testungen wurden als positiv registriert. „Die Bevölkerung hat unsere Teststraße gut angenommen und es ist beeindruckend, was hier in den letzten Wochen geleistet wurde. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Freiwilligen, die Mitarbeiter des Roten Kreuzes sowie die Bediensteten der Stadtgemeinde“, erklären Bürgermeisterin Grahofer und Gesundheitsstadtrat Loydolt.

Waidhofner Teststraße im Rotkreuz-Gebäude, Moritz SchadekGasse 30: Dienstag 17 bis 19 Uhr, Donnerstag 17 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.