Teststraße in Thaya in Betrieb: Weniger Infektionen .

Rund 200 Personen ließen sich am Mittwoch in der neuen Teststraße in Thaya testen. Dabei wurden laut Bürgermeister Eduard Köck keine positiven Ergebnisse registriert. Die Teststraße war neben täglichen Tests in der Schule und einem Appell des Bürgermeisters, Kinder wenn möglich nicht in den Kindergarten zu schicken und sich so oft wie möglich testen zu lassen, als Maßnahme gegen das in der Vorwoche rekordverdächtig hohe Infektionsgeschehen in der 1.400 Einwohner-Gemeinde eingeführt worden.