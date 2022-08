Die Preise steigen im Bezirk Waidhofen ins Unermessliche

Werbung

Gänsehaut kommt bei vielen auf, wenn sie an den kommenden Winter denken – nicht nur wegen der damit verbundenen Kälte, sondern vorwiegend wegen der enorm gestiegenen Kosten für das Heizmaterial. Öl, Gas, Holz und Pellets kosten aktuell mehr als das Doppelte als noch vor einem Jahr – wenn man überhaupt noch Heizmaterial bekommt. Vor allem bei den Pellets wird es eng.

„Viele haben schon ihre Heizung getauscht und sind auf Pellets umgestiegen. Das haben noch sehr viele geplant, aber heuer geht da nichts mehr“, sagt Günter Zaiser, Geschäftsführer im Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis. Weder Geräte noch das dazugehörige Material seien lieferbar: „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Heuer können wir keine neuen Anlagen mehr montieren und installieren, wir sind ausgebucht.“

Aufträge verschieben sich bis ins kommende Jahr

Die Förderkampagne „Raus aus dem Öl“ trage zur großen Nachfrage bei, ebenso Sorgen, dass Öl oder Gas knapp werden könnten. „Die Aufträge werden sich ins kommende Jahr verschieben, dazu gehen wir aktiv auf unsere Kunden zu. Preiszusagen können wir aber keine geben“, sagt Zaiser.

Pellets als Alternative? Preis mehr als verdoppelt

Hinsichtlich Pellets sei für August wieder ein Kontingent geliefert worden. „Damit versuchen wir, unsere Stammkunden und jene zu beliefern, die von uns eine neue Pelletsheizung bekommen haben. Vermutlich müssen wir unseren Kunden die Pellets in mehreren Tranchen zustellen“, denkt der Geschäftsführer. Mittlerweile ist im Lagerhaus der Pelletspreis auf über 500 Euro pro Tonne geklettert. Die Nachfolge nach Brennholz steige genauso, erklärt Zaiser: „Ich schätze, dass sich doch einige das Brennholz auf Vorrat legen.“

Bei der Franz Eigl GmbH in Zwettl – die die Pellets in Rastenfeld selbst produziert – stieg der Pelletspreis innerhalb eines Jahres von 220 auf zuletzt 494 Euro, das Heizöl von 77,40 auf 171,90 Euro pro 100 Liter (bei Mindestabnahme von 2.500 Litern). „Kein Lieferproblem gibt es beim Heizöl, auf Pellets müssen Kunden jedoch wegen der enormen Nachfrage mittlerweile bis zu einigen Monaten warten“, dokumentiert Robert Hahn die Situation bei Eigl. Neukunden könnten sogar gar keine Pellets bekommen.

Den extremen Preisanstieg begründet Hahn durch gestiegene Preise bei Sägespänen und enorm angehobene Stromkosten. „Der Strombedarf bei der Pelletsproduktion ist sehr hoch, deshalb kosten Pellets nun auch viel mehr“, betont er. Einen Engpass bei Sägespänen – Eigl bezieht diese vom nahe gelegenen Sägewerk Steininger in Rastenfeld – gebe es nicht.

Die Pelletsproduktion in Gars und Altweitra dürfte noch länger still stehen. Nach dem Konkurs der Firma Yamuna GmbH, die in Gars bereits Pellets produzierte und in Altweitra ein Werk errichtete, ist Insolvenzverwalterin Ulla Reisch mit dem Verkauf beider Anlagen beschäftigt. „Es gibt mehrere Interessenten, ein Kaufvertrag wurde aber noch nicht abgeschlossen“, heißt es aus dem Büro der Rechtsanwältin.

Hohe Nachfrage nach Brennholz kam unerwartet

Nicht nur nach Pellets, sondern auch nach Brennholz herrscht eine hohe Nachfrage. Das bestätigt Forstberater Josef Weichselbaum von der Bauernkammer. Das Problem hier sei, dass es ausreichend Brennholz gäbe, es müsse aber bis zu zwei Jahre lang trocknen. „Die Waldbesitzer haben nicht mit einer derartigen Nachfrage gerechnet und in den vergangenen Jahren zu wenig Brennholz geschnitten“, so Weichselbaum. Die Verknappung führe zum Anstieg der Preise. Dass es generell zu einem Brennholz-Engpass kommen werde, schließt er aus: „Holz gibt es im Waldviertel ausreichend, vor allem weiches Brennholz. Viele Waldbesitzer haben noch Brennholz aus Zeiten der Borkenkäfer-Katastrophe. Hartes Brennholz wie Buche gibt es hier aber nicht in großen Mengen.“

Fernwärme als weitere Option im Waldviertel

Fernwärme produziert die Fernwärme Waldviertel GmbH mit Sitz in Vitis und Heizwerken unter anderem in Gmünd, Zwettl, Eggenburg, Horn und Biogasanlagen in Echsenbach, Göpfritz oder Waidhofen.

„Unsere Kunden können sich glücklich schätzen. Während der Preis für Pellets, Öl und Gas um mehr als 100 Prozent gestiegen ist, sind unsere Preiserhöhungen zwischen fünf und zehn Prozent überschaubar“, meint Obmann Martin Steiner. Es werde nur der Holzenergie-Index berücksichtigt.

Die Heizwerke werden mit Waldhackgut betrieben, das „vor der Haustür wächst. Gäbe es im Waldviertel kein Waldhackgut, wäre das so, wie wenn die Saudis kein Öl mehr hätten“, lacht Steiner. So sei die hohe Bereitschaft in der Bevölkerung, auf Fernwärme umzusteigen, nachvollziehbar. Auch gebe es Förderungen von bis zu 5.000 Euro beim Umstieg. Die Fernwärme Waldviertel betreibt Heizwerke nicht nur selbst, sie beliefert unter anderem EVN-Heizwerke in Gmünd, Waidhofen, Zwettl und Horn. Rund 130.000 Kubikmeter Hackgut werden jährlich dafür geliefert.

Derzeit wird auch das Fernheizwerk in der Stadtgemeinde Raabs erweitert. Es handelt sich um den größten Ausbauschritt seit der Inbetriebnahme im Jahr 2003. Die Zahl der Abnehmer wird sich von derzeit 50 auf knapp 100 fast verdoppeln. Bis zu 1,5 Millionen Euro wird dieses Vorhaben kosten, der Baustart soll im August erfolgen. Erst im Vorjahr wurde eine Netzerweiterung von 35 auf 50 Abnehmer vorgenommen, darunter auch Großabnehmer wie die Dykmühle und das Lagerhaus.

Energiesparen als Alternative

Bei den extrem gestiegenen Strom- und Heizkosten machen sich viele vermehrt um das Energiesparen Gedanken. Dies merkt man stark bei der Energieberatung NÖ in Zwettl. „Wir haben zehnmal so viele Anfragen wie im Durchschnitt der Jahre zuvor“, meint der Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu), Herbert Greisberger.

Kurzfristig spart nur Senken der Raumtemperatur

Für das Stromsparen gibt es einige Tipps. Schwieriger wird das Energiesparen beim Heizen. „Wirklich sparen kann man nur durch Senkung der Raumtemperatur, wo es möglich ist, durch eine thermische Sanierung oder einen Heizungswechsel auf erneuerbare Energieträger“, erwähnt Greisberger.

Dies ist aber eine längerfristige Maßnahme und nicht immer so schnell möglich, zumal die Nachfrage nach einem Heizungstausch derzeit enorm ist und die Installateure alle Hände voll zu tun haben.

Dennoch wird von der Energieberatung NÖ dazu geraten, auf andere, nachhaltige Heizsysteme umzusteigen, etwa auf Nah- und Fernwärme, Wärmepumpe oder Biomasse-Heizung. Dafür werden auch weiterhin Förderungen an geboten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.