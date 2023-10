Finanzierungsauflagen und steigende Zinsen erschweren Wohnungssuche

Harald Macho, Immobilienberater bei SMK Immo Treuhand GmbH, sieht das Hauptproblem derzeit bei der Finanzierung: „Gerade bei jungen Kaufinteressenten scheitert es momentan beim erforderlichen Eigenkapital. Die Generation 40+ hat es da etwas leichter, denn sie verfügen meist über ausreichend Eigenkapital und erhalten dadurch die notwendige Fremdfinanzierung zugesichert.“

Erhöhte Nachfrage nach Altbestand

Bei Neubauten ist die Finanzierung derzeit das größte Problem. Das wiederum bringt eine erhöhte Nachfrage nach Altbestand mit sich. „Am gefragtesten sind derzeit Objekte um 100.000 bis 150.000 Euro. Die Preise stagnieren derzeit, aber einen weiteren Preisrückgang erwarte ich nicht. Von 2022 bis 2023 hatten wir eine Preissteigerung von ca. 30 Prozent im gesamten Waldviertel - das ist mittlerweile Geschichte. Allerdings gibt es sehr viel Nachfrage aus dem Westen Österreichs. Viele Tiroler und Vorarlberger können sich die extrem hohen Preise in ihren Bundesländern nicht mehr leisten und ziehen ins Waldviertel.“

Abwarten und auf sinkende Preise hoffen, davon rät Macho ab: „Warten bringt aus meiner Sicht nichts, denn ein weitere Preissenkungen wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Wenn man jetzt das Kapital zur Verfügung hat, sollte man kaufen.“

Probleme wegen gestiegener Zinsen

Martin Bruckner, Obmann vom Verein Interkomm Waldviertel, beschreibt die Situation wie folgt: „Derzeit sehe ich vorwiegend beim Neubau Probleme wegen der gestiegenen Zinsen. Viele haben auf variable Kreditzinsen gesetzt, wobei der Zinssatz vor wenigen Jahren bei 1 Prozent lag und derzeit auf 4 - 5 Prozent gestiegen ist. Auch die strengeren Regeln bei der Kreditvergabe spielen eine Rolle.“

Die überhitzte Baukonjunktur hat bereits nachgelassen und zu leichten Preissenkungen geführt. Laut Bruckner hat ein führendes Fertigteilhaus-Unternehmen seine Preise um 5 Prozent gesenkt, da die Rohstoffpreise gesenkt wurden und der Materialeinkauf dadurch günstiger geworden ist.

Leer stehende Häuser verlieren an Wert

Die exorbitante Preissteigerung der letzten 2 - 3 Jahre hat sich wieder gelegt. „Die Nachfrage ist aber immer noch wesentlich höher als das Angebot. Daher rechne ich nicht mit einer weiteren Preissenkung, maximal mit einer Stabilisierung. Leerstehende Altbauten gibt es genug, sie sind aber nicht am Markt. Manche Besitzer verbinden persönliche Erinnerungen mit dem Haus, andere sehen sie als Geldanlage an. Ein leerstehendes Haus ist allerdings dem Verfall preisgegeben und verliert dadurch an Wert.“

Einer großen Herausforderung stehen seiner Meinung nach Nutzer von geförderten Wohnbauten gegenüber. „Bei manchen Nutzern ist die Darlehenstilgung noch offen, die Miete hat sich binnen 2 Jahren verdoppelt. Das kann selbst durch gestiegene Einkommen nicht aufgefangen werden“, so Bruckner.

Vor allem junge Paare von Zinssteigerung betroffen

Jürgen Gillitschka, Bankstellenleiter der Raiffeisenbank Waidhofen, rät den Kunden zu einem frühzeitigen Gespräch mit ihrer Bank: „Kreditnehmer, die eine variable Verzinsung gewählt haben, müssen nun eine höhere monatliche Rate zahlen, was zu finanziellen Engpässen führen kann. Hier wäre ein Gespräch mit der Bank sicher ratsam. Bei unseren Kunden hat dies aber noch zu keinen Problemen geführt.“

Laut Gillitschka sind vor allem junge Paare betroffen: „Aufgrund der hohen Baukosten, der gestiegenen Zinsen und der Kreditvergaberichtlinien wird es für junge Menschen schwerer, ein Eigenheim zu errichten oder zu kaufen. Die geforderten 20 Prozent Eigenmittel von den Gesamtinvestitionskosten erreichen manche Leute nicht.“

Zur Zinsentwicklung meint er: „Aktuell sehen wir in der Zinsenlandschaft eine inverse Zinskurve. Das heißt, dass die Zinsen für längere Laufzeiten niedriger sind, als die Zinsen für kürzere Laufzeiten. Dies wäre ein Anzeichen dafür, dass die Zinsen in den nächsten Jahren wieder sinken könnten.“

Rechtzeitig mit Ansparung beginnen

Eine gute finanzielle Planung ist sehr wichtig. Vor allem sollte diese schon sehr früh erfolgen. „Oft sehen dann die Kunden, mit welcher monatlichen Ratenbelastung sie rechnen müssen, wenn sie ihre Wohnträume verwirklichen wollen. Um die Eigenmittelquote zu stärken, muss rechtzeitig mit der Ansparung begonnen werden. Zum Beispiel könnte man hier die künftige Kreditrate auf ein Sparbuch zur Seite legen. Dann sieht man auch gleich, ob der Wohntraum leistbar ist“, rät Gillitschka Kaufinteressenten. „Die Wohnimmobilien sind in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden. Hier wäre vielleicht auch ein Um- bzw. Nachdenken angebracht, ob man mit weniger Wohnnutzfläche auch das Auslangen findet. Kleinere Häuser bedeuten billigere Errichtungskosten und geringere Erhaltungskosten.“