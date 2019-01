Eine neue Reihenhausanlage plant die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) in der Marktgemeinde Thaya.

Auf Grundstücken hinter dem Nah&Frisch-Markt sollen in zwei Bauetappen 18 Häuser in Doppel- und Dreifachanordnung entstehen, wobei in der ersten Phase, die heuer starten wird, je nach Nachfrage acht bis zehn Häuser vorgesehen sind. Die Wohnnutzfläche wird rund 110 m2 betragen.

Bürgermeister Eduard Köck, Kurt Liball von der WAV und Vizebürgermeister Franz Strohmer mit den Reihenhaus-Plänen. | Michael Schwab

Das Projekt befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase. Eine positive Beurteilung durch den Gestaltungsbeirat des Landes NÖ ist schon vorhanden, sodass in Kürze um Baubewilligung angesucht werden kann. Die Gesamtinvestitionssumme wird bei rund vier Millionen Euro liegen, der Baustart der ersten Etappe wird heuer beginnen. Fertig werden die ersten Häuser nach rund einem Jahr Bauzeit im Jahr 2020 werden.

„Eine so gute Lage wie bei uns, wo man Nahversorger, Wirtshaus, Kirche, Schule und Gemeindezentrum zu Fuß auf kurzen Wegen erreichen kann, und doch Ruhe vor Verkehrslärm hat, wird man so schnell nirgends finden“, schildert Bürgermeister Eduard Köck die Vorteile des Standortes. Um die Bürger über das Projekt näher zu informieren, ist eine Info-Veranstaltung geplant, wahrscheinlich im Rahmen eines Gemeindeempfangs im Frühjahr.

Auch beim Thema Baugründe für Einfamilienhäuser tut sich in Thaya etwas. Derzeit liegt ein neuer Flächenwidmungsplan zur Ansicht auf, mit dem zwölf neue Bauplätze in Thaya und 18 in Großgerharts entstehen sollen. Diese Umwidmungen sind auch dringend nötig, da es im neuen Siedlungsgebiet nur noch einen freien Bauplatz gibt. Die Marktgemeinde Thaya will auf diese Weise weitere junge Familien als Hauptwohnsitzer gewinnen, um den Bevölkerungsrückgang zu bremsen.