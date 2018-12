Der aus Thaya gebürtige Architekt Kurt Loichtl beginnt auch in seiner unmittelbaren Heimat immer stärker Fuß zu fassen. Erst vor kurzer Zeit konnte zum Beispiel ein von Loichtl geplanter Hallenzubau bei der Frottierweberei Herka in Kautzen fertiggestellt werden.

Loichtl ist Jahrgang 1970, wurde in Waidhofen geboren und besuchte die Volksschule Thaya. Dann absolvierte er die Unterstufe am Gymnasium Waidhofen und anschließend die Abteilung Hochbau der HTL Krems, wo er 1989 die Matura ablegte. Nach dem Grundwehrdienst (in Horn) studierte er Architektur an der Technischen Universität Wien, wo er 2000 zum Diplomingenieur graduiert wurde.

Schon während seines Studiums arbeitete Kurt Loichtl in verschiedenen Architekturbüros und war zum Beispiel federführend bei der Sanierung der Orangerie des Schlosses Esterhazy in Eisenstadt tätig. Für ein weiteres Architekturbüro plante er Coffee-Shops und ÖAMTC Zweigstellen, war dafür in ganz Österreich unterwegs und sammelte Erfahrung mit Innenarchitektur und Lokalplanungen.

2006 legte Kurt Loichtl die Ziviltechnikerprüfung ab und machte sich selbstständig. Aber er nahm sich auch die Zeit, um bei der Geburt seiner ersten Tochter ein Jahr in Karenz zu gehen und bewältigte den Jakobsweg in Spanien in 31 Tagen, was für ihn eine „sehr spannende Erfahrung“ war. „Wenn man für so etwas den ersten Schritt macht, dann weiß man, dass man das Ziel erreicht“, erzählt Loichtl von dieser Erfahrung und merkt an, dass er heute noch mit Menschen in Kontakt ist, die er am Jakobsweg getroffen hat.

Einfamilienhäuser am Karriere-Beginn

Als selbstständiger Architekt begann Kurt Loichtl mit der Planung von Einfamilienhäusern in Wien und dem Waldviertel, aber er war auch für die Sanierung und den Dachgeschoßausbau eines denkmalgeschützten Hauses in Mödling verantwortlich.

Nächstes größeres Projekt war der Umbau des Möbelhauses Handl in Heidenreichstein, wo eine neue Fassade und ein neuer Eingangsbereich entstanden. Den Stiegenaufgang im Möbelhaus gestaltete Loichtl in Form eines Waldes. Aus der Planung für das Möbelhaus ergab sich dann der Auftrag für den Hallenzubau bei der Firma Herka. Dort ist die Halle bereits fertig, es soll auch noch einen Bürozubau geben.

In seiner Heimatgemeinde Thaya plante Kurt Loichtl den Johannesplatz, der im Vorjahr eröffnet wurde und seine Aufgabe als mutlifunktioneller Platz bereits bestens erfüllt.

„Architektur muss den Menschen genügend Raum geben“, erklärt Loichtl einen seiner wichtigsten Grundsätze, sowohl von der Fläche als auch für die Bedürfnisse. Er will sich als Architekt kein Denkmal setzen, für ihn ist wichtig, dass am Schluss alle zufrieden sind, daher bemüht er sich immer besonders, auf die Menschen einzugehen.

Architekt Kurt Loichtl will im Waldviertel stärker Fuß fassen. | Koppensteiner – robin.is/designing

Eine ganz wichtige Rolle spielt für Kurt Loichtl dabei die Sonne, er legt Wert darauf, möglichst viel Sonnenlicht in den Gebäuden zu haben, denn das sorgt für Wohlbefinden und Leistungskraft bei den Menschen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist Nachhaltigkeit: Man sollte mit einem Gebäude auch bei geänderten Bedürfnissen in 20 Jahren mit einfachen Maßnahmen noch etwas machen können.

Die integrierte Begrünung von Fassaden ist für den Architekten ebenso bedeutend, er meint, dass sich „die Menschen selbst mit einfachen Maßnahmen das Grün schaffen können“. „Ich will den Bedürfnissen der Men- schen verstärkt folgen, natürlich mit gestalterischem Anspruch“, stellt Loichtl klar.

In nächster Zeit möchte Kurt Loichtl auch auf dem Gebiet des großvolumigen Wohnbaus verstärkt Fuß fassen. Daher ist er nun auf der Suche nach Grundstücken in Gemeinden, in denen Bürgermeister Wohnungen für ihre Bürger errichten wollen.