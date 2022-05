Auslandspraktikum: Bäckerlehrling unter südlicher Sonne

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Auf ein kleines Abenteuer ließ sich Teresa Vorlaufer (17), aus Maißen (Bezirk Gmünd) ein. Die Jugendliche ist Bäcker- und Konditorlehrling in der Bäckerei Kasses und bewarb sich im Rahmen der Initiative der Wirtschaftskammer „Lets Walz“ für ein Auslandspraktikum.

Nachdem sie das Auswahlverfahren durchlaufen hatte, Bewerbungen in Deutsch und Englisch geschrieben und die Vorbereitungen getroffen waren, ging es vor vier Wochen in Richtung Las Palmas (Gran Canaria). „Ich war natürlich sehr aufgeregt, das erste Mal alleine so weit weg von zu Hause zu sein. Aber die Freude, diese Chance zu bekommen, hat doch überwogen“, erinnert sich Teresa, die im dritten Lehrjahr ist. Vor allem die sprachliche Barriere war anfangs für sie eine Herausforderung. „Englisch hat nur teilweise geholfen, weil einer der Kollegen nur Spanisch spricht. Im Laufe der Zeit klappte es aber auch mit der Verständigung immer besser“, erklärt Vorlaufer, die es keinesfalls bereut, sich auf dieses Wagnis eingelassen zu haben. „Es ist eine wichtige Erfahrung, die ich machen durfte. Meine Kollegen aus der Berufsschule ärgern sich teilweise jetzt, dass sie sich nicht auch beworben haben“, schildert der Bäcker- und Konditorlehrling.

Neben der Arbeit in der Backstube gab es auch ein interessantes Ausflugs- und Freizeitprogramm. Die ausgewählten Lehrlinge waren in einem Appartement untergebracht und mussten sich während des Praktikums selbst versorgen. Taschengeld wurde von der Wirtschaftskammer zur Verfügung gestellt, ebenso eine Begleitperson, die während der ersten Tagen Unterstützung bot.

Auslandspraktikum als Herausforderung sehen

„Was die Bäcker in Las Palmas besonders gewundert hat, war, dass es bei uns einen Betrieb gibt, den zwei Frauen gemeinsam leiten“, ergänzt Laura Kasses, die ihren Lehrling auf Gran Canaria besucht hat. „Es gab für uns keinen Zweifel, Teresa diese Chance zu ermöglichen, als sie uns die Idee vom Auslandspraktikum unterbreitet hat“, sind sich Laura und Lena Kasses einig. „Es ist wichtig, dass man die Möglichkeit hat, seinen Horizont zu erweitern. Sie hat die Aufgaben in dem kleinen Betrieb sehr schnell und gut gemeistert, auch wenn es eine große Umstellung und vor allem Herausforderung war“, freuen sich die Kasses-Chefinnen.

Brot backen sei in Las Palmas nicht mit unseren Produkten zu vergleichen. „Das ist eine Art Zwieback, die durch das doppelte Backen länger haltbar gemacht wird“, schildert Laura Kasses, die bei ihrem Besuch auch einen Blick in die Bäckerei werfen durfte und fasziniert davon war, dass auch auf Gran Canaria Mehl aus österreichischer Produktion verwendet wird.

