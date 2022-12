Bäckerei Kasses: Betrieb umgebaut

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, so Laura und Lena Kasses, die nach intensiven Umbauarbeiten die „Neueröffnung“ der Traditionsbäckerei in Thaya feiern.

Neben zahlreichen Stammkunden waren auch Vertreter aus Wirtschaft und Politik vor Ort, um die Bäckerinnen für ihr jüngstes Engagement zu ehren. Dass es in der Slow-Bäckerei Kasses auch einmal schnell zugehen kann, beweist die aktuelle Modernisierung des Standorts in Thaya. Innerhalb von nur fünf Wochen wurden sämtliche Arbeiten in dem in die Jahre gekommenen Verkaufsraum zur vollen Zufriedenheit der beiden Geschäftsführerinnen Laura und Lena Kasses (Laura ist sogar die jüngste Geschäftsführerin aller niederösterreichischen Bäckereien) und der Mitarbeiter abgeschlossen.

Mit Auszeichnungen bedacht

In diesem Zeitraum wurde der tägliche Verkauf über einen eigens errichteten Verkaufsstand vor der Bäckerei abgewickelt – die Kunden mussten also nicht auf das beliebte Brot und Gebäck der bereits in vierter Generation geführten Traditionsbäckerei verzichten. Im Zuge der Eröffnungsfeierlichkeiten wurden die beiden Geschäftsführerinnen auch mit Auszeichnungen von Seiten der niederösterreichischen Wirtschaftskammer bedacht. Für Laura und Lena Kasses ist diese Auszeichnung eine Bestätigung des gemeinsam eingeschlagenen Weges: „Wir haben zwar klare Ziele, werden deshalb aber unseren Ursprung nicht verlassen. Auch in Zukunft bleiben wir unserem Familien-Erfolgsrezept ‚wenige Zutaten, viel Zeit‘ treu.“

Starkes Lebenszeichen

Landesinnungsmeister Klaus Kirchdorfer nutzt die Gelegenheit, das außergewöhnliche Engagement von Laura und Lena Kasses hervorzuheben: „Es ist mir eine besondere Freude, bei der ‚Neueröffnung“ der Traditionsbäckerei Kasses dabei zu sein. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass junge Menschen wie Laura und Lena die bäckerhandwerkliche Tradition ihrer Familie mit einer solchen Begeisterung fortführen. Ihre Initiativen und Aktivitäten sind ein starkes Lebenszeichen und ein Gewinn für die ganze Branche.“

