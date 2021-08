Er kann es nicht lassen und fährt noch immer ins Gei, genau wie sein Großvater es schon tat – Erich Kasses, der erste geprüfte „Slow Baker“ im deutschsprachigen Raum, fährt allerdings nicht wie sein Opa mit einem von einem Arbeitshund gezogenen Leiterwagen, sondern mit dem Kastenwagen in die Dörfer und Städte rund um Thaya und bringt frisches Brot und Gebäck.

Großvater Leopold Kasses gründete 1925 die „Schwarz-Weiß-Bäckerei“: Die Bezeichnung kommt von dem schwarzen Brot und hellen Gebäck, das dort gebacken wurde. Als Ende der 1970er-Jahre das Teigsäuerungsmittel Boerol erfunden wurde und damit Fertigmehlmischungen entstanden sind, wurden diese in fast allen Bäckereien verwendet, weil damit der Teig viel schneller zu Brot gebacken werden konnte als mit Sauerteig. Auch Erich Kasses‘ Vater hatte sich diesem Trend nicht entzogen.

„Mir hat mein Beruf immer Freude bereitet, das hat sich an meine Töchter übertragen.“ Erich Kasses

Nachdem Erich Kasses Volks-, Haupt- und Handelsschule in Waidhofen absolviert hatte, machte er in Baden bei Wien die Lehrlingsausbildung zum Bäcker und Konditor und arbeitete dann zwei Jahre in Wien. Den Impuls für seine Rückbesinnung auf die Werte des Lebens und der Natur gab ihm Anfang der 1980er-Jahre Helmut Touzimsky, Chef des Gourmet-Geschäfts Meinl am Graben in Wien, das von der Bäckerei Kasses beliefert wurde. Touzimsky gab Kasses den Rat: „Kehren Sie zu Großvaters Zeiten zurück, und Sie werden Erfolg haben.“

Erich Kasses machte Schluss mit Boerol und Fertigmehlmischungen, beschäftigte sich jahrelang mit Sauerteig, probierte vieles, verwarf vieles. Irgendjemand hatte dann die Idee, ihn „Sauerteig-Guru“ zu nennen. Er begann mit zwei Sauerteigkulturen, heute sind es 20 verschiedene Kulturen, die in seiner Slow Bakery verwendet werden.

Und er wurde zum Bauern, der Getreidesorten wie Ur-Dinkel, Champagner-Roggen, Waldstaude oder Emmer anbaut, die er für seine Brot- und Gebäckvarianten benötigt. Das Getreide mahlt er in der eigenen Mühle.

Auf Ersuchen von Walter Boesch, von 1992 bis 2011 Direktor der Richemont Fachschule in Luzern in der Schweiz, hielt Kasses dort des Öfteren Vorträge über „Slow Bakery“ und „Health Bread“, also die Broterzeugung mit Sauerteig und die positiven Auswirkungen auf den menschlichen Körper, wie zum Beispiel der Aufbau der für den menschlichen Organismus essenziellen Folsäure. Teilnehmer waren Biologen, Biochemiker, Ärzte und Bäcker aus ganz Europa. Er lernte wiederum von den Teilnehmern ihm bisher unbekannte Getreidesorten kenne, wie den Sahara-Weizen oder den Tatarischen Buchweizen.

Inzwischen sind seine beiden Töchter Lena und Laura, geboren 1997 und 1999, erwachsen, haben erfolgreich die Bäcker- und Konditormeisterprüfungen absolviert und mit 1. Jänner das Unternehmen von ihrem Vater übernommen. Was hat sie motiviert, in die Fußstapfen des Vaters zu treten?

„Ich denke, es war meine positive Vorbildwirkung. Mir hat mein Beruf immer Freude bereitet, das hat sich an meine Töchter übertragen. Eines Tages sind sie zu mir gekommen, um mir zu sagen, dass sie beide gemeinsam das Geschäft übernehmen möchten.“ Die zwei jungen Meisterinnen haben interessante Innovationen geplant: Die Verpackung wird auf biologisch abbaubares Gras-Papier und Palmblatt-Behälter umgestellt, an einer neuen Website wird gearbeitet, sie wollen neue Produkte ausprobieren und ein Geschäftsumbau mit komplett neuem Konzept ist angedacht.

Töchter bevorzugen Hard Rock: Protest!

Eines ist ihnen bisher nicht gelungen: Erich Kasses bespielte die Sauerteige tatsächlich stets mit klassischer Musik, während die Teige 72 Stunden lang in der Reifekammer rasteten. Die Töchter wollten aber auf Hard Rock umsteigen. Als sie dies in einer Fernsehsendung verkündeten, gab es jedoch wilde Proteste von Feng-Shui-Anhängern, die darin einen feindseligen Angriff auf die Bakterien und Hefen im Sauerteig sahen.

Also blieb man bei der Klassik und wechselte lediglich von Wolfgang Amadeus Mozart zu Robert Schumann. Wie hat sich, nach Meinung der Töchter, ihr Vater seit der Geschäftsübergabe verändert? „Er ist noch immer voll aktiv. Der einzige Unterschied ist, dass er morgens nun eine halbe Stunde später in die Backstube kommt, also erst um halb vier statt um drei Uhr“, lachen Lena und Laura Kasses.