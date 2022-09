Bauarbeiten für neuen Gehweg behindern Verkehr

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Autofahrer müssen in der Kautzener Straße in Thaya noch einige Wochen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten am Straßenrand.

„Wir verlängern den Gehweg um rund 100 Meter bis zur Straßeneinmündung der neuen Siedlung Kaiserpark“, erklärt Bürgermeister Eduard Köck. „Danach kann man zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Ortsmitte gelangen.“ Um eine Fläche für den Weg zu gewinnen, musste der bestehende offene Straßengraben verrohrt werden.

Schrägboards werden am Straßenrand verlegt

Der Straßenrand, der zuvor aus einem Bankett bestand, wurde nun mit Schrägboards ausgeführt um die Wasserführung zu verbessern. Um das Regenwasser schon früher abzuleiten, wird auch auf der anderen Straßenseite noch ein Regenwasserkanal errichtet.

Materialkosten von rund 20.000 Euro

Ausgeführt werden die Arbeiten von der Straßenmeisterei Dobersberg, die Materialkosten von rund 20.000 Euro werden von der Gemeinde Thaya getragen. Die Arbeiten werden noch etwa eineinhalb Wochen andauern.

Auch bei der Brücke bei der Ortsausfahrt Richtung Waidhofen gab es kurzzeitig eine Baustelle. Hier wurde von der Straßenmeisterei Waidhofen die Dehnungsfuge ausgefräst und neu asphaltiert.

