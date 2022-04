Blasmusik: Christoph Hrovat neuer Obmann

Werbung

Die Blasmusik Thaya hielt ihre Jahreshauptversammlung im Landgasthof Haidl ab und wählte unter der Aufsicht von Bürgermeister Eduard Köck einen neuen Vorstand.

Die Freude war groß, nach einer langen Pause wieder eine Versammlung in diesem Rahmen abhalten zu können, wobei der bisherige Obmann Franz Kloiber und der Kapellmeister Philipp Rosenblattl einen Rückblick über die letzten Jahre gaben. Franz Kloiber bedankte sich bei allen Mitgliedern der Blasmusik für den Zusammenhalt und die tatkräftige Unterstützung, insbesondere bei all jenen, welche im Vorstand tätig sind bzw. waren. Er legte sein Amt als Obmann nach 19-jähriger engagierter Tätigkeit zurück. Im Rahmen der Neuwahlen wurde ein neuer Vorstand gewählt bzw. bestätigt. Neuer Obmann ist Christoph Hrovat, seine Stellvertreter sind Daniel Kloiber und Eva Kases. Bestätigt in ihrer Funktion wurden Schriftführerin Karin Bartl und ihre Stellvertreterin Petra Dangl. Kassier wurde Reinhard Lukas, seine Stellvertreterin Ivonne Winkelbauer. Ebenfalls in seiner Funktion bestätigt wurde Philipp Rosenblattl als Kapellmeister. Kapellmeister-Stellvertreter wurden Lukas Honeder und Martin Müllner. Notenarchivare sind Stefan Fröhlich, Christian Stöckl und Jakob Rosenblattl, Jugendreferenten Christian Stöckl und Eva Bräuer. Stabführer wurde Daniel Kloiber, sein Stellvertreter Franz Kloiber.

Der Abend wurde - neben hervorragender Bewirtung - durch Fotos der Highlights der letzten 42 Jahre abgerundet. Im Vordergrund stand das Beisammensein.

