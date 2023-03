Dank an „Essen auf Rädern“-Zusteller: 3.849 Portionen ausgeliefert

Bürgermeister Eduard Köck und Gemeinderätin Eva-Maria Inhofer betonten die Wichtigkeit der Institution „Essen auf Räder“ für kranke und pflegebedürftige Menschen in der Gemeinde. Auch das Engagement der beiden örtlichen Gasthäuser, die für diese Aktion das Essen zubereiten, wurde gelobt. „Eine derartige Aktion kann nur funktionieren, wenn man ehrenamtliche Mitarbeiter hat. Tatsächlich sind die Essenszusteller oft die einzigen Personen, die im Laufe des Tages bei den Essensbeziehern vorbeikommen und dabei auch immer wieder ein paar freundliche Worte wechseln“, betonten Köck und Inhofer.

320 Portionen im Durschnitt pro Monat für 16 Bezieher

Erwin Silberbauer, der Regionalleiter der Caritas, freute sich einen positiven Bericht für das Jahr 2022 abgeben zu können: In der Gemeinde Thaya wurden für Essen auf Räder von den beiden Gasthäusern Haidl und Trefanitz im Jahre 2022 3.849 Portionen an 195 Kunden ausgeliefert. Das sind im Durchschnitt 16 Essensbezieher sowie 320 Portionen pro Monat. Silberbauer bedankte sich herzlich bei allen Essenszustellern für die Bereitschaft, ihre Freizeit in den Dienst der guten Sache zu stellen.

Einzigartig in NÖ: Gemeinderäte und Bürgermeister stellen Essen zu

Ebenfalls ist erwähnenswert, dass die Marktgemeinde Thaya die einzige Gemeinde in Niederösterreich ist, in der sich samstags und sonntags immer die Gemeinderäte und der Bürgermeister für die Essenszustellung zur Verfügung stellen, um somit die Ehrenamtlichen zu entlasten. Dadurch bleibt auch der Kontakt zu den älteren Bewohnern seitens der Gemeinde aufrecht.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.