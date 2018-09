Ein Zubau für eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinstkinder im Alter von einem bis drei Jahren wird beim Kindergarten errichtet.

Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Der als Holzriegelbau ausgeführte Zubau mit 21,50 Metern Länge und neun Metern Breite wird auf Stelzen stehen und an das Obergeschoss des bestehenden Kindergartens mit einem Durchgang angeschlossen sein. „Es sind immer wieder Mütter an uns mit dem Wunsch nach einer Tagesbetreung herangetreten, und nachdem wir nun die Finanzmittel für den rund 230.000 Euro teueren Zubau gesichert haben, steht dem Vorhaben nichts mehr im Weg“, erklärt Bürgermeister Eduard Köck.

Ein Teil des neuen Platzes wird außerdem für die seit mittlerweile zwei Jahren als Provisorium im Obergeschoss bestehende dritte Gruppe des Kindergartens verwendet werden, damit auch hier eine vollwertige Lösung mit ausreichendem Platz für die Kinder zur Verfügung steht. Der Baustart soll schon Anfang 2019 erfolgen.

Weitere Investitionen um rund 50.000 Euro

Weitere Investitionen, die der Gemeinderat beschloss, sind die Wiederherstellung des Platzes beim Nahversorger, die Asphaltierung der Gehsteige vom Nahversorger bis zum Gemeindeamt und vom Gasthaus Trefanitz bis zum Haus Hauptstraße 15, sowie Wegebaumaßnahmen in Niederedlitz – alles zusammen um rund 50.000 Euro.

Außerdem wird um 14.600 Euro die Straßenbeleuchtung in Oberedlitz, Ranzles und Schirnes erneuert. Für das Denkmalhaus beim Nahversorger werden Werbetafeln (3.168 Euro), ein Weinkühler (599 Euro) und ein Gläserspüler (1.296 Euro) angeschafft. Eine weitere Neuerung in Thaya wird eine neu gestaltete Homepage mit einer Thaya-App fürs Handy sein, mit der man bestimmte Amtswege online erledigen kann. Der Auftrag dafür ging an die Firma Gemdat um 5.828 Euro – Gemeinderat Matthias Pany (SPÖ) enthielt sich seiner Stimme. Die übrigen Beschlüsse waren einstimmig.