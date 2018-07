Eine neue Meisterin gibt es im bekannten Bäcker- und Konditorbetrieb Kasses.

Lena Kasses, Jahrgang 1997, legte in der Vorwoche die Konditormeisterprüfung sowie die Bäckermeisterprüfung (mit Auszeichnung) ab.

Lena besuchte die Volksschule in Thaya, die Hauptschule in Waidhofen und maturierte 2017 an der HLT Krems. Anschließend war sie in der Meisterklasse an der HTL Wels. In den Ferien arbeitete sie mehrmals daheim in Thaya, einmal sammelte sie auch Praxis in der Konditorei Heiner in Wien.

Nun wird die frischgebackene Meisterin ein Praktikum in der Mantler-Mühle absolvieren, dann will sie auch noch in andere, unterschiedliche Betriebe hineinschnuppern, um viele Sachen kennenzulernen.

Lena Kasses macht gerne Torten, beim Brot ist Brioche eine ihrer Spezialitäten und natürlich folgt sie den Spuren ihres Vaters Erich beim Sauerteig.