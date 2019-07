Die Welt ist klein: Diese Tatsache unterstreicht eine „wundersame“ Geschichte, die Thaya, Litschau (Bezirk Gmünd), Hartberg in der Steiermark und Warschau in Polen beinhaltet und in der sich alles um eine alte Kutsche dreht.

Hauptdarsteller ist Gerhard Fuchs, der in Hofkirchen bei Hartberg als Werksleiter in einem Bergbauunternehmen arbeitet und der seit zehn Jahren Kutschen sammelt. Im Internet fand er eine Kutsche, die sofort sein Interesse geweckt hat. „Es handelte sich um einen Leichenwagen, mit dem die Särge zu den Friedhöfen mit einem Pferdegespann gebracht worden sind. Eine derartige Kutsche habe ich noch nicht“, erzählt Fuchs der NÖN.

privat

Diese besondere Kutsche gehörte zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in Thaya, dessen Erbe dieses alte Gefährt im Internet zum Kauf angeboten hat. Fuchs erhielt den Zuschlag und kurz darauf machte er sich mit seinem Auto und einem Anhänger ins Waldviertel auf.

„Die Kutsche haben mein Bruder und ich verladen und damit ging es gleich weiter nach Polen. In der Nähe von Warschau gibt es nämlich eine Werkstatt, die sich auf das Restaurieren von Kutschen spezialisiert hat“, schildert Fuchs. „In vier Monaten wird die Restaurierung abgeschlossen sein und ich kann mir die Nummer sieben in meiner Sammlung abholen.“

Ein Schild löst die Suche nach Nachfahren aus

Und jetzt kommt auch noch Litschau ins Spiel, denn auf dem Leichenwagen befindet sich ein Schild des Erbauers der Kutsche: Wenzel Katzenbeisser, Wagnermeister in Litschau. „Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich fragte bei der Stadtgemeinde Litschau an, ob es nicht noch Nachfahren dieses Wagnermeisters geben würde“, so wurde Fuchs an Kurt Viertlmayr verwiesen. Dieser ist der Enkel des Kutschenerbauers und hat die Werkstatt selber über viele Jahre als Wagnermeister geleitet.

privat Gerhard Fuchs hat die Nummer sieben seiner Kutschen-Sammlung ergattert.

„Als mich Gerhard Fuchs kontaktiert hat, habe ich mich sehr gefreut. Anhand seiner Fotos und seiner Beschreibung bin ich mir sicher, dass diese Kutsche mein Großvater noch vor dem Ersten Weltkrieg gebaut hat“, freute sich der 74-Jährige, der von der Existenz des Leichenwagens bis jetzt nichts gewusst hat.

Viertlmayr und Fuchs haben bereits ein Treffen in der alten Werkstatt in Litschau vereinbart. „Ich will wissen, woher mein Leichenwagen stammt“, erläutert Fuchs. „Und ich will wissen, wer der Besitzer dieser Kutsche meines Großvaters ist“, ergänzt Vierlmayr. Er will dann dem Wagnermeister auch Fotos von der renovierten Kutsche präsentieren.