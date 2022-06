Maikonzert: Ehrennadel in Silber für Franz Kloiber

Mit viel Spielfreude und abwechslungsreichen Stücken hat am 25. Mai die Blasmusik Thaya bei ihrem Maikonzert aufgespielt. Trotz der langen Pause gab es keine Anlaufschwierigkeiten, und der Elan war von Anfang an wieder da, erzählt Kapellmeister Philipp Rosenblattl. Bereits im Sommer des Vorjahres, als Proben und Spielen wieder erlaubt waren, habe es gleich fünf Ausrückungen gegeben.

Das Konzert bestand aus traditionellen Blasmusikstücken und modernen Liedern. „Das ist ein Stil, der sich in den letzten Jahren sehr bewährt hat, denn wir wollen für jeden etwas bieten“, erklärt Rosenblattl. „Mottokonzerte sind schwierig, weil man damit nicht alle erreicht, auch nicht die Musikanten. Komplexität und Anspruch der Stücke kann bei einem Mottokonzert nicht so gewährleistet werden, als wenn man quer durch das Angebot spielt.“ Darum hörte man an dem Abend Polka, Filmmusik, Musik aus dem 20. Jahrhundert oder einen amerikanischen Marsch.

Bereits im April 2020 wurde bei der Jahreshauptversammlung ein neuer Vereinsvorstand mit Obmann Christoph Hrovat an der Spitze gewählt.

Die Blasmusik Thaya verlieh dem ehemaligen langjährigen Obmann Franz Kloiber die Ehrennadel in Silber sowie eine Ehrenurkunde mit Dank und Anerkennung. Franz Kloiber ist Gründungsmitglied der Blasmusik Thaya. Am 15. März 2003 wurde er zum Obmann gewählt. In seine Amtszeit fielen 15 Marschmusikwertungen, wobei er 2007 eine in Thaya organisierte. Weiters erlebte er als Obmann 15 Konzertwertungen, 16 Konzerte und 18 Faschingsfrühschoppen. 2006 organisierte er erstmals ein Häuserspielen in Nieder- und Oberedlitz, Eggmanns und Thaya. Ausflüge führten die Gruppe nach Oberösterreich, an den Neusiedlersee und Orth an der Donau zum Oktoberfest. 2018 erhielt die Kapelle neue Uniformen.

Trotz Pandemie gab es auch fünf Jungmusikerinnen, die ein Leistungsabzeichen absolvierten. Bezirksobfrau Melanie Tiller verlieh die Abzeichen

