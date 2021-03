Mann gestürzt: Frau wollte Rettung die Tür nicht öffnen .

Ein Team des Roten Kreuzes Waidhofen forderte am Mittwoch um 20.20 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einer Türöffnung in Thaya an. Eine Person sei gestürzt und brauche Hilfe, teilte die Rettungsmannschaft der Landesleitzentrale mit. Doch die Gattin des Gestürzten machte wirre Angaben und wollte die Tür für die Rettungskräfte nicht öffnen.