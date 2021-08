Viele Jahre war Manuela Müllner als Musiklehrerin tätig. Jetzt wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit und bietet in ihrer „Musikstube“ Musikstunden für Kinder und auch Erwachsene an. Ein Instrument kann man schließlich in jedem Alter erlernen.

Das Angebot ihrer kleinen privaten Musikschule kann sich mit Flöte, Gitarre, Klavier, Akkordeon, Orgel sowie Stimmbildung mehr als sehen lassen. „Über die Jahre sind bei mir recht viele Instrumente zusammengekommen“, erzählt Müllner. Zusätzlich gibt es ein Programm für die ganz Kleinen. Im Musikgarten darf die große Welt der Musik spielerisch erkundet werden. „Im Musikgarten wird gesungen, mit Orff-Instrumenten wie Rasseln und Klanghölzern musiziert und natürlich auch getanzt“, erklärt die Musiklehrerin. Den Kurs hat Müllner für 12 Wochen konzipiert. „Dadurch sind die Kinder nicht gleich für ein ganzes Jahr verpflichtet, was manchen schon zu lang ist“, meint sie.

„Nach der Schule wollte ich eigentlich Instrumentenbau lernen.“ Manuela Müllner zu ihrem Werdegang

Dass ihr Unterricht ungezwungener und auch flexibler ist, sei eben einer der größten Pluspunkte gegenüber einer Musikschule. „Gerade Erwachsene haben nicht immer Zeit. Man kann sich mit mir die Stunden individuell ausmachen und muss sich nicht gleich für ein Jahr binden“, betont Müllner. Der Vorteile würden gerade bei den Erwachsenen überwiegen, die dadurch leichter motiviert werden können, ein Instrument zu lernen.

Die Musikstunden von Manuela Müllner werden größtenteils im Gemeindezentrum von Thaya stattfinden, wo sie bereits zuvor für die Jungmusikförderung des Gesangsvereins Thaya unterrichtete. Für die bereits bestehenden Schüler bleibt also alles beim Alten. Vereinzelt will sie aber auch Musikstunden zu Hause in Niederedlitz anbieten, da es für manche Schüler näher ist.

Ein mulmiges Gefühl zum Start muss sie nicht haben. Anmeldungen sind bereits zur Genüge da, und auch bisherige Schüler sind ihr zuhauf gefolgt. Dieser Umstand sei auch einer der Hauptgründe für die Selbstständigkeit gewesen. Die Jungmusikförderung musste nach einem langen Kampf mit Corona die Segel streichen. „Es war eine extrem schwierige Zeit. Gruppenunterricht war schließlich auch nicht möglich. Nach der Auflösung habe ich gehadert, ob ich wirklich alleine weitermachen soll“, erzählt Müllner. Durch den Zuspruch vieler Eltern fiel dann doch die Entscheidung, es auf eigene Faust zu probieren.

Mit Schulstart soll es losgehen. Der erste Termin für den Musikgarten ist für den 7. September angesetzt. Eine eigene Homepage soll auch noch rechtzeitig online gehen.

Für Manuela Müllner beginnt damit der nächste Abschnitt ihrer musikalischen Reise. Die ersten musikalischen Erfahrungen sammelte sie schon mit sechs Jahren auf der Blockflöte, die sie heute auch unterrichtet. Beim Einsteigerinstrument blieb es natürlich nicht. Es folgten Klavier und Querflöte, sowie etwas später die Gitarre.

Das Saiteninstrument hat es ihr mittlerweile am meisten angetan: „Die Gitarre ist einfach ein unglaublich vielseitiges In strument. Man kann damit klassische Musik spielen, aber auch Pop- oder Volksmusik.“ Leicht zu transportieren sei sie obendrein. „Ich spiele auch Kirchenorgel, aber die kann ich nirgendwohin mitnehmen.“

Daheim in der Welt der Kirchenmusik

In Letzterer liegt aber eine ihrer größten Leidenschaften. Am Konservatorium studierte sie bereits Kirchenmusik und legte eine Diplomprüfung auf der Kirchenorgel ab. Zu verschiedenen kirchlichen Anlässen sorgt sie des Öfteren für die musikalische Untermalung.

Die Entscheidung, Musik auch zu unterrichten, stand dabei nicht von Beginn an fest. „Nach der Schule wollte ich eigentlich Instrumentenbau lernen. Leider bekam ich aber keine Lehrstelle“, erklärt die Musiklehrerin. Stattdessen arbeitete sie für mehrere Jahre in der Bekleidungsindustrie und war danach einige Zeit bei den Kindern daheim. Vor etwa 20 Jahren begann sie schließlich an der Musikschule Thayaland zu unterrichten.

Drei ihrer vier Kinder spielen ebenfalls ein Instrument. „Ich konnte ihnen hoffentlich zumindest ein bisschen Freude an der Musik mitgeben“, schildert Müllner schmunzelnd. Ihr Ehemann macht ebenfalls Musik. Auch die musikbezogene Dekoration vor der Haustür in Niederedlitz macht sofort klar, dass hier eine Musikerfamilie wohnt.