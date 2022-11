Thaya Mit Pkw über Böschung gestürzt

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Die FF Waidhofen barg den Pkw. Foto: FF Waidhofen

E in Mann aus dem Bezirk Tulln war am Morgen des 13. Novembers bei dichtem Nebel auf der Landesstraße 8122 von Thaya kommen in Richtung Schirnes unterwegs.