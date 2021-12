Neues Auto für FF Oberedlitz

Die neue Kläranlage der Gemeinde Thaya sorgt auch 2022 für einen großen Posten im Voranschlag. Einschließlich der Übernahme von Fehlbeträgen aus dem Jahr 2021, ist für die Ausfinanzierung ein Darlehen in der Höhe von 569.300 Euro vorgesehen. Die Anlage ist seit November in Betrieb, eine Photovoltaikanlage soll noch errichtet werden.

Auch für die Kanalerrichtung bei den Siedlungserweiterungen im Kaiserpark und für sonstige kleinere Bauabschnitte ist für die Ausfinanzierung ein Darlehen von 320.700 Euro nötig.

230.000 Euro an Bedarfszuweisungen sind für den Gemeindestraßenbau in den Siedlungserweiterungen in Großgerharts und der Lindengasse in Thaya, inklusive Straßenbeleuchtung, veranschlagt.

Für die Ausfinanzierung der neuen Zahnarztpraxis ist ein Darlehen von 85.000 Euro vorgesehen. Geplant ist auch eine Photovoltaikanlage für den Kindergarten um 22.000 Euro.

Die Vorhaben der Feuerwehren werden mit 146.900 Euro bedacht, wobei die größten Kosten bei der Neuanschaffung eines neuen Feuerwehrautos HLF 1 für die FF Oberedlitz anfallen. Für Grundstücksankäufe für Bauplätze stehen 100.000 Euro zur Verfügung. 2022 rechnet man mit 1.278.000 Euro an Ertragsanteilen, wobei Nökas (Krankenanstaltenbeitrag) und Sozialhilfeumlagen ordentlich gestiegen seien, wurde in der Gemeinderatssitzung, in welcher der Voranschlag beschlossen wurde, berichtet.

Tafeln für Schule, neue Software für Amt

In der Sitzung wurde auch beschlossen, für die Volksschule für die restlichen zwei Klassen ebenfalls interaktive Tafeln um gesamt 11.780 Euro von der Firma Gemdat anzukaufen. Ebenfalls von Gemdat wird für das Gemeindeamt zur Verarbeitung digitalisierter Akten das Computerprogramm ELAK um 19.884 Euro angeschafft. Das Zeiterfassungsprogramm für die Gemeindebediensteten wird auf eine andere Software umgestellt.

Für die Asphaltierung des Güterweges Schirnes gewährt die Gemeinde bei Gesamtkosten von rund 18.000 Euro eine Förderung von 25 Prozent.

Ein Schneeschutz wird von der Firma Steiner um 2.296 Euro am Dach des Gemeindeamts montiert.