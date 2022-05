Neugestaltung Museum: Der Markt Thaya

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Mit einer Neugestaltung des Erdgeschosses wurde die Museumssaison am 14. Mai in Thaya eröffnet.

Bereits im Eingangsbereich wird auf großflächigen Schautafeln die Entstehungsgeschichte des Marktes Thaya von der Zeit der Kelten über die Kolonisierung durch die Slawen bis in die Gegenwart gezeigt. Ein besonderes Ausstellungsstück stellt ein Hufeisen dar, das in der Wüstung Hard gefunden wurde und das auf die Hussitenkriege zurückgehen dürfte. Selbstverständlich ist auch die Zeit der „Schweinebarone“ vertreten, die von Thaya aus Handel in ganz Europa betrieben und dem Ort zu Wohlstand verholfen haben. Der zweite Ausstellungsraum ist der jüngeren Entwicklung der Marktgemeinde gewidmet. Jeder Ort wird auf einer eigenen Tafel mit Luftaufnahmen und Details zur geschichtlichen Entwicklung vorgestellt. Die Schautafeln wurden von der Firma Grazer & Co. hergestellt.

Im Obergeschoss werden Fundstücke aus der Wüstung „Hard“ gezeigt, weiters ist eine Rauchküche zu sehen. Besichtigungen sind nach Voranmeldung am Gemeindeamt (02842/52663) oder bei Obmann Werner Neuwirth (0664/73914593) möglich.

