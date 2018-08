Rund 300 Fische sind in der Vorwoche in den Fischaufstiegs-Becken der Sohlrampe an der Wehranlage der ehemaligen Bergmühle aufgrund eines zu geringen Sauerstoffgehalts erstickt.

Der Obmann des Fischereivereins Waidhofen, Günther Gratzl, wurde am Dienstag von einem Fischergast wegen des Fischsterbens alarmiert. Die toten Fische zeigten die typische Erstickungsstellung. Messungen in den vier Becken ergaben Sauerstoffgehalte von 3,4 Milligramm pro Liter (oberstes Becken) bis 1,9 Milligramm pro Liter (unterstes Becken), wobei alles unter vier Milligramm kritisch ist. Zum Teil zeigten die Fische im Becken mit dem niedrigsten Sauerstoffgehalt Anzeichen von Notatmung.

Vermutlich war der Wasserstand im Wehrbereich über Nacht um etwa einen halben Meter abgesunken, weshalb die Becken der Sohlstufe keinen Zulauf mehr hatten, wodurch es zu einem Sauerstoffmangel kam. Aufgrund des geringen Durchflusses der Thaya von nur rund 50 Litern pro Sekunde hätte es nach Gratzls Einschätzungen mindestens 40 Stunden gedauert, um trotz Zustellen des Mühlbaches den Wasserstand um etwa 20 Zentimeter zu heben, damit wieder etwas Wasser in die Becken rinnt.

Mit zwei Tauchpumpen wurde Frischwasser in die Becken der Fischaufstiegshilfe gepumpt. Binnen weniger Stunden normalisierte sich der Sauerstoffgehalt im Wasser. | privat

„Ich habe sofort mit einigen anwesenden Helfern zwei Tauchpumpen organisiert, um Frischwasser vom Oberwasser in die Fischaufstiegshilfe-Becken zu pumpen und so die kritische Phase bis zum Hochstau des Oberwassers zu überbrücken“, berichtet Gratzl.

Mit vier Helfern barg Gratzl etwa 300 toten Fische, weiters wurden einige Flussmuscheln aus den trockengefallenen Steinzwischenräumen geborgen und ins Ober- bzw. Unterwasser versetzt.

Am Dienstagabend hatten sich die Wasserstände in den Becken erhöht, und der Sauerstoffgehalt war auf den Wert des Zulaufwassers aus dem Oberwasser (6,9 Milligramm pro Liter) gestiegen. Der Regen am Wochenende entschärfte die Situation. „Wir konnten die Pumpen am Freitag abbauen“, berichtet Gratzl. Man werde die Situation in den Becken weiter beobachten und im Falle eines erneuten kritischen Rückgangs des Zuflusses wieder die Tauchpumpen einsetzen, merkt Gratzl an.