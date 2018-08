Eine Besonderheit wurde in der Vorwoche geerntet: Schwarzer Emmer. Das ist eine alte Getreidesorte, die von Bäckermeister Erich Kasses wiederentdeckt, angebaut und für Brot verwendet wird.

Das ist aber nicht die einzige besondere Sorte, um die Kasses sich bemüht. Es gibt auch noch Emmer, Grünkern, Dinkel und Kamut - alles Tiefwurzler, weil die Sorten weniger Frucht haben. Daher nehmen die Pflanzen auch andere Nährstoffe auf, die tiefer im Boden zu finden sind. Sie haben dadurch einen höheren Selengehalt, was für die Bio-Verfügbarkeit des Körpers gesund ist. Daher ist auch der Ertrag bei dieser Getreidesorte relativ gering.

Der Vergleich einer herkömmlichen Weizenähre und einer des „Schwarzen Emmer“ zeigt, dass der Ertrag bei der alten Sorte aufgrund der viel kleineren Ähre viel geringer ist. | Hannes Ramharter

Während es das Brot aus „Schwarzer Emmer“ erst seit dem Vorjahr gibt, hat Erich Kasses mit anderen Sorten schon längere Erfahrung: Waldstaude baut er seit zehn Jahren an, darüber hinaus auch Champagner-Roggen und Waldviertler Bioroggen.

Vier Hektar davon hat er auf eigenen bzw. gepachteten Feldern ausgesät, den Ertrag wird er auch selbst vermahlen und zu Brot kultivieren.

Erich Kasses setzt auch einen weiteren Akzent in seinem Heimatort Thaya: Erstmals wird heuer das Genuss-Festival nicht in der Bezirksstadt Waidhofen, sondern in Thaya stattfinden. Termin dafür ist vom 20. bis 22. September. Eines ist aber auch heuer unverändert: Die Einnahmen des Genuss-Festivals kommen wieder dem Kolpinghaus Waidhofen zugute.