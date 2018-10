Die Marktgemeinde setzte den nächsten Schritt für Kinderbetreuung mit dem Spatenstich für einen Kindergartenzubau, in dem eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinstkinder zwischen einem und drei Jahren untergebracht werden wird. „Wir hatten in letzter Zeit viel Zuzug und auch entsprechenden Nachwuchs. Da nun die Finanzierung geklärt ist, können wir mit der Umsetzung der Tagesbetreuungseinrichtung beginnen“, sagte Bürgermeister Eduard Köck bei der Spatenstichfeier am Donnerstag.

"Unsere Kinder sind unsere Zukunft"

Insgesamt wird der Zubau rund 300.000 Euro kosten, wovon das Land NÖ ingsesamt 160.000 Euro an Förderung beisteuert. „Das Land hat ein Paket in Höhe von 65 Millionen Euro für 100 Klein- und Kleinstkindergruppen bis 2020 in Niederösterreich geschnürt. Unsere Kinder sind unsere Zukunft, und es ist unsere Aufgabe, Familie und Beruf besser vereinbar zu machen, damit beide Elternteile arbeiten gehen können“, betonte Landesrat Ludwig Schleritzko beim Spatenstich.

Ein Teil des durch den Zubaus hinzukommenden Platzes wird auch für die seit zwei Jahren als Provisorium eingerichtete dritte Gruppe im Obergeschoss des Kindergartens verwendet werden, damit auch für diese eine vollwertige Lösung mit genug Platz zur Verfügung steht.