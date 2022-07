Thaya Storchenlieder für Nachbar in Not

Manuela Müllner, Eduard Köck, Petra Strobl und Philipp Rosenblattl bei der Spendenübergabe. Foto: privat

D er Reinerlös in Höhe von 853,48 Euro aus dem Konzert „Storchengeschichten“ im Gemeindezentrum Thaya konnte an Bürgermeister Eduard Köck als Spende für „Nachbar in Not“ übergeben werden.