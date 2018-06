Eines der größten Bauvorhaben der Marktgemeinde war die Umgestaltung des Johannesplatzes. Dieser wurde nach drei Jahren Bauarbeiten am Samstagabend feierlich eröffnet. Am Programm stand dabei die Aufführung des Theaterstückes „Davor, danach – Lieben und Lachen in der guten alten Zeit“ durch das „Lastkrafttheater“ (LKT).

Das LKT ist ein Projekt, bei dem der Innenraum eines Lkws zu einer Bühne gestaltet wurde und nun durch ganz Niederösterreich tourt. Vor jeder Aufführung wird auf die Bedeutung der Lkw in unserer Gesellschaft hingewiesen, die auf der Straße oft den Ärger der Autofahrer auf sich ziehen.

„LKT“-Fahrer Karl Gruber appellierte deshalb an das Publikum: „Lkw sind für uns alle lebensnotwendig, denn sie bringen Güter, die wir jeden Tag brauchen. Vielleicht hat der Lkw vor Ihnen die Zahnpasta geladen, die Sie in zwei Tagen kaufen wollen. Also haben Sie Geduld, es dauert, bis sich 40 Tonnen in Bewegung setzen.“

Komödie rund um die Liebe wurde gezeigt

Geliefert wurde an diesem Abend nicht Zahnpasta, sondern Kultur in Form zweier Einakter von Arthur Schnitzler. Die Komödie rund um die Liebe und das Verliebtsein fand großen Anklang, unter anderem aufgrund von Ohrwürmern wie „Schön ist so ein Ringelspiel!“, in die das Publikum mit einstimmte.

Zweites Highlight an diesem Abend war das Open-Air-Konzert der „RockRitter“. Die fünf Musiker aus Heidenreichstein und Umgebung traten zum ersten Mal in dieser Besetzung in Thaya auf. Mit Fokus auf Rock-Hits und Rockballaden spielten sie Publikumslieblinge wie „Imagine“ von John Lennon oder „Rock around the clock“ und „Proud Mary“.

Der Johannesplatz soll Ort für Festivitäten sein und sich so „zu einem zentralen Ort in Thaya entwickeln“, erklärt Bürgermeister Eduard Köck.