Das neue Cornonavirus beschäftigt nicht nur Firmen mit internationalen Niederlassungen, sondern auch kleine Betriebe wie die Bäckerei Kasses in Thaya. Und das weniger wegen der Lieferungen nach Wien, wo es mittlerweile erste Corona-Fälle gab, sondern vielmehr wegen einer Mitarbeiterin.

„Die Kollegin war in Italien auf Urlaub. Da waren alle im Betrieb nervös, dass sie von dort das Coronavirus mitbringen könnte. Ich habe ihr dann geraten, noch eine Woche im Urlaub zu bleiben, um kein Risiko einzugehen“, sagt Bäckermeister Erich Kasses. Vor einer Ansteckung in Wien hat er keine Angst, sich mit einer Schutzmaske auf den Markt zu stellen, hält er für übertrieben. „Was man aber schon merkt, ist, dass die Leute mit dem Händeschütteln deutlich zurückhaltender sind.“

Keine Sorgen in der Bauwirtschaft

Noch keine Sorgen und Probleme mit dem Coronavirus hat man in der Bauwirtschaft. „Dadurch, dass auf den Baustellen immer weitgehend die selben Leute sind und wir keine Laufkundschaft am Bau haben, halten sich die Ansteckungsmöglichkeiten in Grenzen. Wir haben auch keine eigenen Verhaltensregeln und Ratschläge an unsere Mitarbeiter herausgegeben, da wir der Ansicht sind, dass über die Medien ohnehin genug kompetente Information zum Thema Hygiene und Ansteckungsvermeidung verbreitet wird“, fasst Reissmüller-Prokurist Hubert Strasser zusammen.

Es gäbe in der Mannschaft auch keine Angst vor Aufenthalten in Wien, wo diese Woche der erste Verdachtsfall bestätigt wurde. „Der Betrieb auf den Baustellen läuft völlig normal weiter, wenn es so bleibt, passt es“, stellt Strasser klar. Es gäbe auch keine Häufung von Krankenständen, nur die üblichen grippalen Infekte und Kuraufenthalte von älteren Mitarbeitern, die sich im Winter wieder fit für die Baustellen-Hauptsaison machen.