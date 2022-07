Zweisprachiger Werbefolder soll Lust auf Besuch machen

Werbung

Thaya und Cesky Rudolec starteten ein einzigartiges Werbeprojekt. Die beiden Gemeinden erstellten einen zweisprachigen Werbefolder. Dieser soll Bürger in beiden Ländern beim Besuch einer der beiden Gemeinden die Anziehungspunkte der anderen Gemeinde näherbringen und Lust auf einen Besuch machen. Gegenseitig will man damit auch auf Messen werben und so die Region gemeinsam stärken. Finanziert wurde das Projekt durch die EU über das Interreg- Programm Kleinprojektefond.

„Dieses Projekt gibt uns die Möglichkeit, die grenzüberschreitenden Themen und Geschichten hörbar, erlebbar und sichtbar zu machen. Die Geschichten in der Broschüre sind zusätzlich über QR-Codes auf den Smartphones abzuhören“ freut sich Obmann Eduard Köck. Die Broschüren sind auf den jeweiligen Gemeindeämtern und beim Zukunftsraum Thayaland erhältlich.

