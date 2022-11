Anerkennungspreis: Hohe Auszeichnung für Galeriearbeit

Mit großer Freude nahmen Günther Gross und Franz Part aus den Händen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 4. November im Festspielhaus St. Pölten den „Anerkennungspreis für Kulturinitiativen in Niederösterreich“ in Empfang. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten, die für uns alle tiefgreifende Veränderungen in zahlreichen Lebensbereichen mit sich brachten und bringen, kann jedes Kunst- und Kulturevent, jede Begegnung mit Kunst als persönliche Kraftquelle dienen, um mit Optimismus und Mut in die Zukunft zu gehen“, meinte die Landeshauptfrau anlässlich der Verleihung.

Die Galerien Thayaland — dazu gehören die Kunstfabrik in Groß Siegharts und die Galerie Lindenhof in Oberndorf-Raabs — präsentieren zeitgenössische Kunst, hochkarätige nationale und internationale Künstler und beleben somit das Kulturgeschehen im Waldviertel. Dabei wird auch experimentellen Arbeiten Raum gegeben.

Von der Bandweberei zum Kulturzentrum

In der Kunstfabrik Groß Siegharts (der ehemaligen Bandfabrik) wird seit 2009 innovative Kunst mit hohem Qualitätsanspruch gezeigt. Die ehemalige Fabriksbesitzer-Wohnung im Erdgeschoß der Kunstfabrik wurde zu fünf modernen Galerie-Räumen auf 120 m² adaptiert. Die Galerie Kunstfabrik präsentiert pro Jahr fünf Ausstellungen etablierter nationaler und internationaler Gegenwartskünstler. Im Fokus stehen Künstler, die sich durch außergewöhnliche Ideen, virtuose Techniken, mutige Inhalte, neue Methoden und besondere Experimentierfreudigkeit hervortun.

Der Projektraum junge Kunst versteht sich als Plattform für Bildende Künstler unter 30 Jahren, die gerade am Beginn ihrer Laufbahn stehen. Sie bekommen hier die Möglichkeit, ihre Kunst-Visionen zu erproben und sich einem aufgeschlossenen Publikum zur Diskussion zu stellen. Die Ausstellungen sollen vor allem ein junges Publikum ansprechen und für zeitgenössische Kunst interessieren.

Nachnutzung des Pfarrhofes Lindenhof

Die alte Pfarrresidenz in Oberndorf bei Raabs hat ihre historischen Wurzeln im 13. Jahrhundert. Im Zuge der NÖ Landesausstellung 2009 wurde der „Lindenhof“ generalsaniert. Sein Obergeschoß dient dem Raum für Kunst im Lindenhof als inspirierende Ausstellungsfläche.

Der künstlerische Leiter Franz Part setzt den Schwerpunkt auf zeitgenössische Kunst und auf die Kunst der Moderne. Etablierte österreichische Künstler werden hier ebenso präsentiert wie die avantgardistische Kunst des 20. Jahrhunderts.

Seit 2017 veröffentlichen die Galerien Thayaland jedes Jahr „Das Kunstmagazin“, in dem sämtliche Ausstellungen in einer Publikation vereint werden. Darin finden sich die Jahresprogramme der Kunstfabrik Groß Siegharts, Galerie Lindenhof, Kulturkeller Dobersberg und Kunstverein Horn. Darüber hinaus liefern Hintergrund-Berichte, Interviews und Atelierbesuche Einblick in die Arbeitsweisen der ausgestellten Künstler und in die Tätigkeitsfelder der unterschiedlichen Galerien.

Letzte Ausstellung dieser Saison

Während die Galerie Lindenhof bereits in der Winterpause ist, findet am Samstag, 19. November, um 19 Uhr in der Kunsfabrik die letzte Ausstellungseröffnung dieses Jahres statt.

Diese ist unter dem Titel „Stern unter Sternen/Hvĕzda mezi hvĕzdami“ dem 300-jährigen Jubiläum und der Architektur der Wallfahrtskirche St. Nepomuk in Žđár nad Sázavou gewidmet, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.