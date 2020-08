Bedingt durch die Corona-Krise und basierend auf den ersten Erfahrungen gibt es im Zukunftsraum Thayaland ein duales Rad-Verleihsystem.

Citybikes und Mountainbikes zur Auswahl

Die ersten Leihstationen befinden sich nun bei Betrieben im Thayaland. Es gibt die Möglichkeit, sich dort während der Betriebszeiten zum vergünstigten Einführungstarif von 10 Euro E-Bikes auszuleihen. Zwei Arten von Elektrorädern stehen den Benutzern zur Verfügung.

90 City Bikes und 25 Mountainbikes sind an den verschiedenen Standorten im Bezirk verteilt. Derzeit gibt es bereits die Möglichkeit zum Ausleihen in Raabs beim Jufa und beim Hotel Thaya, in Ludweis-Aigen bei der Gauguschmühle, in Groß-Siegharts im Bandlkramer Schloßplatzl bei Thomas Schrenk, in Thaya beim Gasthaus Haidl, bei der Gemeinde Pfaffenschlag, bei der Firma Kreil in Waidhofen, beim Nah & Frisch Nitsch in Windigsteig und beim Zukunftsraum Thayaland Infobüro in Dobersberg. Die Eröffnung der ersten 24/7 Außenstation erfolgt dann mit Landesrat Jochen Danninger am 18. September in Thaya.

Weiterer Ausbau für Verleih über Thayarunde-App

Ab dann werden die weiteren Stationen aufgebaut, an denen man mit der Thayarunde-App die E-Bikes ausleihen kann. Entwickelt wird diese App von fab4minds in Vitis. „Wir können stolz sein, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen. Die E-Bikes, die wir angeschafft haben, bringen hoffentlich eine neue Dimension der Mobilität in die Region und können sowohl als Freizeit- wie auch als Alltagsräder gut genutzt werden“ , meint Zukunftsraum-Obmann Eduard Köck.

„Im Moment sehen wir ein großes Interesse dieses Angebot auszuprobieren, und wir hoffen, dass dieser Trend sich fortsetzt“, zeigt sich der Groß Sieghartser Bürgermeister Ulli Achleitner zufrieden mit der Entwicklung.

Benützung ab 12 Jahren, Verleih auch für mehrere Tage

Die Benützung der Räder ist ab 12 Jahren möglich, und man kann sich die Räder auch für mehrere Tage ausleihen (beim Infobüro Verein Zukunftsraum Thayaland in Dobersberg).

„Mit dem Nahversorger Walter Nitsch, der demnächst auch eine Radler-Pension eröffnen will, haben wir einen sehr guten Partner in Windigsteig gefunden“ freut sich Vizebürgermeister Nikolaus Noé Nordberg.

Weitere Betriebe und Gemeinden folgen bald: Waldkirchen, Göpfritz an der Wild (GH Wildrast) und die Gemeinde Dietmanns.