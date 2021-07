Vormals ein Steinbruch, dann eine BMX-Rennbahn, jetzt – nach Überzeugung des in Dobersberg lebenden Rutengehers und Geomanten Attila Csallány – ein Ort der Kraft: Die Arena Geomantica, im Thayatal-Naturpark auf einer Anhöhe mit malerischem Blick auf Pfarrkirche und Schloss Dobersberg gelegen, bot die ideale Szenerie für das von der Zen-Praktizierenden Monika Moser aus Schellings organisierte Meditationskonzert am Sonntagvormittag.

Improvisationsmusik mit zehn verschiedenen Musikinstrumenten. Zwei international aktive und anerkannte Musikerinnen gestalteten das Konzert: Karen Schlimp, die Klavier-, Violine-, Querflöte- und Gesangsstudien absolvierte und an Universitäten in Wien, Linz und Salzburg lehrt, und Claudia Leitenbauer, die nach dem Studium von Blockflöte und Viola da Gamba diese Fächer unterrichtet. Mit zehn verschiedenen Musikinstrumenten - einem Klavier, einer Diskant- und einer Bass-Viola da Gamba, vier verschiedenen Renaissance- und Hochbarock-Flöten, einer Rahmentrommel, einer Handpan (ein Blechklanginstrument aus zwei verbundenen Stahlblechschalen) und einem brasilianischer Berimbau (ein gebogener Holzstab mit Draht-Saite und ausgehöhltem Kürbis als Resonanzkörper) spielten sie vor allem Improvisationsmusik in sachtem Tempo mit Anklängen an das Mittelalter bis zur Minimal Music.

Aus dem Zentrum der Steinspirale heraus verbreiteten sie mit feinfühligem Spiel die erwartete meditative Stimmung, die Konzertbesucher schritten entlang der Steinspirale, lagen im Gras, saßen auf Steinen, lehnten an Bäumen, übten Tai Chi, tanzten, Kinder liefen fröhlich umher, turnten oder kletterten auf Felsen. Die Stimmung war gut, der Applaus anerkennend freundlich. Mit einem uralten Lied über Freundschaft endete das Konzert.