Der Theatermacher: Ewald Polacek feiert 75. Geburtstag

Der Vision, ein eigenes Theater zu gründen, folgte Ewald Polacek vor etwas mehr als 25 Jahren. Seitdem ist das Theater an der Mauer aus dem Waldhofner Kulturge schehen nicht mehr wegzudenken. Ebenso wie sein Gründer, der am 24. September seinen 75. Geburtstag feierte.

Ewald Polacek wuchs in Wien auf, wo er im Kindesalter auch erste Bühnenerfahrung sammeln und eine umfassende Gesangsausbildung erfahren durfte. Erste Theaterstücke verfasste er bereits im Alter von zehn Jahren, gemeinsam mit seinem Schulfreund Michael Totz. Mit 14 drehten die beiden ihren ersten Film in der Region um Burg Liechtenstein. „Nach der Matura 1965 an einem Realgymnasium, das für mich der falsche Schultyp war, da man für künstlerisch interessierte Menschen kein Verständnis hatte, studierte ich Germanistik und Geschichte und besuchte zusätzlich theaterwissenschaftliche Vorlesungen“, erinnert sich Polacek. Ein kleines Zubrot verdiente er mit gesanglichen Auftritten bei Messen und Chorkonzerten. Erste Musicals wurden im privaten Rahmen aufgeführt.

Mit Auftritten bei Messen und Chorkonzerten finanzierte Ewald Polacek sein Studium. Foto: privat

Ein einschichtiger Bauernhof in Reinberg-Heidenreichstein lockte Ewald Polacek — des Stadtlebens überdrüssig — schließlich 1967 ins Waldviertel, wo er mit Freunden Freiheit, Musik und Lagerfeuer genoss. 1970 wurde ihm am Gymnasium Waidhofen eine Stelle als Lehrer für Deutsch und Geschichte angeboten: „Es war eigenlich nicht mein Ziel, im Schuldienst zu landen, aber ich dachte mir, ich mache das ein, zwei Jahre und verdiene mir etwas dazu.“ Es wurden 33 Jahre Schuldienst daraus, in denen der „Lehrer wider Willen“ seine theatralischen Erfahrungen einfließen ließ und die unverbindliche Übung „Bühnenspiel“ anbot. Wegen dem enormen Interesse wurde die „Studentenbühne Waidhofen“ gegründet, die 1978 den 1. NÖ Amateurtheaterwettbewerb gewann.

Ab 1981 setzte Polacek im Auftrag des Pädagogischen In stituts Niederösterreich das Projekt „Ausbildung für das Schulspiel an Pflichtschulen“ um und leitete diese Ausbildung 20 Jahre lang. 1998 nahm er an der EU-Konferenz „A Creative Culture — Creativity, Arts and Education“ teil, zwei Jahre später folgte in ministeriellem Auftrag die Organisation und Leitung der 1. Internationalen Enquete „Theaterpädagogik“ im Schloss Zeillern. Es folgten zahlreiche Ehrenämter im Theaterbereich und viele internationale Kontakte. Unter anderem wurde Ewald Polacek zum „Honorary Friendly Ambassador“ der japanischen Provinz Toyanna ernannt, die sich durch die Organisation weltweiter Theaterfestivals auszeichnet.

Der Grundstein für das Theater an der Mauer wurde 1992 mit dem Kauf des Hauses Wiener Straße 9 gelegt. Die Geburtsstunde des Theaters war schließlich der 11. Oktober 1995, an dem die erste Theaterwerkstatt mit 18 Theaterbegeisterten gegründet wurde, die zum Teil bis heute den Grundstock des TAM-Ensembles bilden.

Ewald Polacek steht auch mit 75 Jahren noch regelmäßig auf der Theaterbühne, moderiert, führt Regie und übernimmt „tragende Rollen“ beim Bühnenumbau. Außerdem leitet er seit 2013 die Dramatische Schreibwerkstatt, in der die Hausautoren ihre Stücke den Schauspielern zum Teil „auf den Leib schreiben“.

Aus Anlass seines 75. Geburtstages lädt Ewald Polacek am Samstag, 1. Oktober, (19.30 Uhr) und Sonntag, 2. Oktober, (18 Uhr) unter dem Titel „Das Glück is a Vogerl – Lieblingslieder, Texte und G’schichtln“ zu einem heiteren musikalischen Abend. Begleitet wird er von Riccarda Schrey. Reservierungen erforderlich unter www.tam.at.

