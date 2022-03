Litschau: "Hin & Weg" im August unter dem Motto "Vorfahren!"

Unter der Intendanz von Zeno Stanek sind 100 Veranstaltungen in und um die Stadt im Waldviertel sowie im Herrenseetheater und in freier Natur geplant. Vertreten sind laut einer Aussendung von Donnerstag Produktionen aus Tschechien, Slowenien, Schweiz, Deutschland und Österreich.

Durch die forcierte Einbindung von jungen Theatermachern in das Programm "hat sich ganz von selbst ein Festival der jungen Szene, der zukünftigen Bühnenstars, des zeitgenössischen Diskurses und der Entwicklung neuer Formen ergeben", sagte Stanek. Im Zentrum stehen der Aussendung zufolge Theateraufführungen, dazu kommen u.a. Küchenlesungen in privaten Haushalten, Matineen mit Diskussionsgästen, theatrale Spaziergänge und Workshops. Im Anschluss an das morgendliche Yoga im Strandbad lädt Katharina Stemberger zum literarischen Prolog in der Teelöffel Lounge. Ernst Molden kuratiert abendliche Konzerte im Herrenseetheater.

Die Tage für zeitgenössische Theaterunterhaltung sollen an mehr als 30 Spielorten in Szene gehen. Anlässlich "100 Jahre Niederösterreich" beschäftigen sich Hörspiele, Feuergespräche und einige szenische Lesungen mit der Geschichte des Landes und einigen seiner zentralen kreativen Persönlichkeiten.

Weitere Info:

Litschau, 5. Theaterfestival "Hin & Weg", 12. bis 21. August 2022,

www.hinundweg.jetzt

Tel: +43 720 407704

E-Mail: office@hinundweg.jetzt

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden