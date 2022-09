Sketche machen Lust auf mehr

Ein Lebenszeichen gab der Theaterverein Karlstein am Wochenende wieder von sich. Weil aufgrund fehlender Vorbereitungszeit keine Theateraufführung möglich war, hat man sich entschieden, an zwei Abenden lustige Sketche aufzuführen.

Obmann Christian Bauer und Regisseur Harald Rinder konnten dazu ein engagiertes Team aus etablierten und jungen Darstellern gewinnen. Auffallend war dabei, dass trotz unterschiedlicher Spielerfahrung kein Darsteller leistungsmäßig nach unten aus der Reihe fiel und somit ein solides Ensemble zu sehen war. Vermutlich trug auch Regisseur Harald Rinder dazu bei, dessen Leidenschaft zur Bühne eine gewisse Sogwirkung hatte.

Harald Böhm und Sylvia Schuh diskutieren in einer Loriot-Szene über das perfekt gekochte Ei. Foto: Gerald Muthsam

Er selbst sieht die Bezeichnung Regisseur als etwas zu hoch gegriffen. Er hat nur gerne das letzte Wort, wie er selbstironisch anmerkte. Jedenfalls wurde mit viel Freude drauflos gespielt, und die Besucher konnten sich über einen kurzweiligen Abend freuen. Geboten wurde ein Potpourri aus unterschiedlichsten Kurzszenen. Loriot hatte ebenso seinen Platz, wie Szenen mit klassischen Verständigungsschwierigkeiten.

Aber es wurde auch in die nonverbale Kiste gegriffen. So fand ein sprachloses Spiel zweier unterschiedlicher Pärchen ein überraschendes Ende, und bei der Schlussnummer setzte man auf ein Rhythmus-Spiel klatschender Hände. Große Lacher hatte die Playback-Nummer „Fang das Licht“ von Karel Gott. Originell war die Idee, die Darsteller den roten Lichtpunkt eines Laserpointers wie Katzen fangen zu lassen. Ungewöhnlich war auch die Aufführung von „Aschenputtel“ im Stile eines Puppentheaters. Hier holte sich der ach so schöne Prinz seine Lacher ab. Wie eingangs erwähnt, erlebte man einen gelungenen Abend, der Lust auf ein baldiges Theaterstück machte.

