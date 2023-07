Mit Geigen und Trommeln durch die Wildnis rund um Fratres

Wie weit erstreckt sich die Kulturlandschaft, wo beginnt die Brache? Gibt es irgendwo noch unberührte Wildnis? – Fragen wie diese wurden am Samstagnachmittag am Thementag „Brache und Wildnis“ in der Kulturbrücke Fratres behandelt.

Die in Oberösterreich lebende Künstlerin und Designerin Evalie Wagner präsentierte im Garten des Gutshofs ihre Interventionen zwischen Mensch und Natur und legte dar, wie schön verwilderte Ecken sein können. Wildnis bedeutet für Evalie Wagner auch „Brachiales“ – aufgebrochene Böden, umgefallene Bäume, das laute Summen der Bienen und Quaken der Frösche. Brachliegenden Olivenhaine und Weingärten in verlassenen Dörfern der Toskana inspirierten sie zur Textil-Intervention „Che sarà sarà“ (italienisch für „Was wird sein?“), die auf der Stiege zum Heckengarten zu sehen war. Sie lud die Besucher ein, Pflanzen zu pflücken und an ihren Tisch zu bringen. Von den Blumen und Kräutern fertigte sie gemeinsam mit der Projektmanagerin Verena Kroupa Fotogramme im speziellen Cyanotypie-Verfahren an, einem Blaudruck-Prozess, der mit einem Gemisch zweier Chemikalien und der Nutzung des Sonnenlichts ausgeführt wird.

Von den Besuchern gepflückte Pflanzen wurden von Evalie Wagner und Verena Kroupa im Cyanotypie-Verfahren fotografiert und die Fotogramme anschließend zum Trocknen im Garten aufgehängt. Foto: Monika Freisel

Die Utopie unseres Planeten

Der in Zwettl geborene Autor und Biologe David Bröderbauer las aus seinem heuer erschienenen Buch „Die Halbe Welt“. In der an einer Idee des 2021 verstorbenen amerikanischen Biologen Edward O. Wilson angelehnten utopischen bis dystopischen Erzählung wird die Hälfte unseres Planeten zum Naturschutzgebiet mit Betretungsverbot erklärt und den natürlichen Prozessen überlassen. Doch Wildnis können wir nicht neu erschaffen, höchstens ein Replikat davon.

In einer anschließenden Podiumsdiskussion sprach David Bröderbauer als Moderator und Fragesteller mit Thomas Weber, Journalist und Herausgeber des Biorama-Magazins, und mit dem Biologen, Botaniker und Ornithologen Harald Schau über die Differenzierung zwischen Brache und Wildnis. Für Harald Schau ist die Brache das Land, das der Bauer oder Forstwirt ruhen lässt und in dem sich die Biodiversität wieder ihren Weg bahnen kann. Wildnis sei definiert durch den Abstand von der menschlichen Infrastruktur. Thomas Weber betrachtet bereits die Brachfluren im Marchfeld als Wildnis, mit sterbenden Eichen und letzten Kiefern und Ausbreitung von Robinien und Götterbäumen. Sie sind für ihn Nostalgie und Projektionsfläche für Romantisches. Auch die Besonderheit des Truppenübungsplatzes Allentsteig wurde angesprochen, ein Thema, das zu unterschiedlichen Aussagen und Einwürfen aus dem Publikum führte.

Erkundung der Brache

Nach der Pause führte Harald Schau mit musikalischer Begleitung durch die „Trommelgeiger“ – Gotthard Wagner mit Geige und Trommler Reinhard Puchinger, der spontan für den erkrankten Andreas Luger eingesprungen war – die Besucher auf den Weg zur Erkundung der Brache rund um Fratres. Schau erklärte die Entstehung der Brachen, ebenso die verschiedenen Blüten und Pflanzen, etwa die „stinkende Hundskamille“ oder das „schmalblättrige Weidenröschen“, die am Wegesrand und auch in einem Haferfeld in einer kleinen ungedüngten und von Unkrautvernichtungsmitteln verschonten Fläche wachsen.

Angeführt von den „Trommelgeigern“ Gotthard Wagner (Geige) und Reinhold Puchinger (Trommel) machten sich die Veranstaltungsgäste auf den Weg zur Erkundung der Brache rund um Fratres. Foto: Monika Freisel

Der interessante und zum Nachdenken anregende Thementag endete mit dem Rückmarsch in den Gutshof, im Einklang mit Geigenklängen und Trommelwirbeln.