E-Bikes ausborgen in Karlstein/Thaya

Am Tag des Fahrrades erfolgte die Eröffnung der Theo-Station in Karlstein. Theo (Thayaland e-bikes on tour) ist ein kommunales E-Bike Verleihsystem in dem 15 Gemeinden aus dem Zukunftsraum Thayaland und zwei Gemeinden (Göpfritz und Schwarzenau) aus der Region ASTEG teilnehmen. Insgesamt 135 E-Bikes stehen dabei von März bis November der Bevölkerung und den Gästen zur Verfügung.

Die Fahrräder werden in einem dualen Verleihsystem angeboten. Bei insgesamt 14 Theo Partnerbetrieben können die Fahrräder mit persönlicher Beratung ausgeliehen werden, bei weiteren 18 Theo Stationen können die Technikgeübten mittels einer App die Fahrräder abholen. Die ausführenden Firmen stammen zum überwiegenden Teil aus der Region und garantieren für eine hohe regionale Wertschöpfung und Beschäftigung. „Wir freuen uns ganz besonders, dass die Gemeinden des Bezirkes ein beinahe flächendeckendes E-Bikeverleihsystem errichtet haben, dass wir auch weiter ausbauen wollen. Es ist nebenbei das größte E-Bikeverleihsystem nördlich der Donau in Österreich“ meint Zukunftsraum-Obmann Eduard Köck.

Dieses kommunale Verleihsystem setzt neue Schritte in der Mobilität im Waldviertel und ist als zentrales Angebot für die Radregion Thayaland mit den drei Top Radrouten Thayarunde Radweg, Kamp Thaya March Radroute und dem Eurovelo13 eine neue wegweisende Entwicklung. „In Karlstein werden ab nun drei City E-Bikes der Bevölkerung und den Gästen zur Verfügung stehen, die mittels einer App rund um die Uhr benützt werden können“, erklärt Bürgermeister Siegfried Walch. An drei fixen Messstellen konnten im Vorjahr auf der Thayarunde 55.000 Radgäste gezählt werden.

