Werner Neuwirth plötzlich verstorben

Tief betroffen vernahmen Familie, Freunde und Weggefährten die Nachricht vom plötzlichen Ableben von Werner Neuwirth aus Thaya, der am 4. Juli im 76. Lebensjahr im Landesklinikum Horn seinen Verletzungen nach einem Sturz erlag.

Großes Engagement für Schule und Schüler

Werner Neuwirth maturierte 1966 am Bundesgymnasium Waidhofen und studierte anschließend Geschichte und Deutsch. Von 1971 bis 2009 unterrichtete er an der Bundeshandelsschule und Bundeshandelsakademie Waidhofen und ist vielen Schülern als Klassenvorstand in Erinnerung geblieben.

Überregional trat er als Mitglied der Prüfungskommission für die Staatliche Stenotypieprüfung in Erscheinung. Als Personalvertreter hat er am Aufbau der Schule mitgewirkt und war ein Vierteljahrhundert in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Wahlleiter bei Personalvertretungswahlen. Als Betreuungslehrer für Deutsch und Geschichte hat er zahlreiche Unterrichtspraktikanten ins Lehramt eingeführt.

Für seine Tätigkeit wurde er mit dem Titel Oberstudienrat geehrt. „Werner Neuwirth war quasi ein Urgestein der HAK und beinahe von der ersten Stunde der Schule dabei. Er war auch maßgeblich am Aufbau der Schulbibliothek beteiligt. Er hinterlässt eine riesige Lücke in der Schulgemeinde“, drückt Rudolf Mayer, Direktor der Handelsakademie und ehemaliger Kollege Neuwirths, seine Fassungslosigkeit über dessen plötzlichen Tod aus.

Ein Motor für die Gemeinde

Sein politisches Engagement galt der ÖVP. Er war langjähriges Mitglied im Bezirksparteivorstand, im NÖAAB Waidhofen und als Finanzprüfer der Bezirkspartei tätig. In seiner Heimatgemeinde Thaya war Neuwirth von 1975 bis 2000 Mitglied des Gemeinderates und von 1992 bis 1996 Gemeindeparteiobmann.

Als Bürgermeister und Kulturgemeinderat stand er elf Jahre lang, von 1988 bis 1999, an der Spitze der Gemeinde. In seine Amtszeit fällt die Schaffung der öffentlichen Wasserversorgung als Grundlage einer vermehrten Bautätigkeit in den letzten Jahrzehnten, ebenso die Erweiterung des Kindergartens um eine zweite Gruppe und einen Bewegungsraum.

Die Gründung der Marktnachrichten sowie die Mitarbeit und Obmannschaft bei verschiedenen Vereinen wie dem Dorferneuerungsverein Thaya und dem Fremdenverkehrsverein Thaya gehörte wie selbstverständlich zum Leben von Werner Neuwirth, dessen Herz auch für den Fußball, und hier natürlich für den SCU Thaya, schlug, bei dem er lange als Obmann-Stellvertreter fungierte. Für seine mehr als 30-jährige Funktionärstätigkeit erhielt er das Sportehrenzeichen des Landes NÖ in Silber.

Eine treibende Kraft im Bereich der regionalen Kulturentwicklung

Werner Neuwirth war auch bei der Arbeitsgemeinschaft „Pro Waldviertel“, beim Waldviertler Heimatbund und in der Waldviertel Akademie tätig. Ab 1989 wirkte er bei zahlreichen Initiativen nach der Grenzöffnung an führender Stelle mit. Im Rahmen des Bildungs- und Heimatwerkes organisierte er zahlreiche Veranstaltungen. Die Stärkung der Gemeinschaft und der Region sowie grenzüberschreitende Aktivitäten waren ihm wichtige Anliegen.

Bis zuletzt war er treibende Kraft beim Kultur- und Museumsverein. Bürgermeister Eduard Köck bezeichnete ihn anlässlich seines im Frühjahr gefeierten 75. Geburtstages als „geschichtliches Gewissen der Gemeinde, das viel Pionierarbeit geleistet hat“ und hob auch dessen Tätigkeit beim Roten Kreuz hervor.

Werner Neuwirth war über Jahrzehnte immer wieder als Mitarbeiter der Niederösterreichischen Nachrichten tätig, nicht nur als Verfasser von Artikeln, sondern auch als Korrekturleser der Waidhofner Zeitung.

Statt Blumen Spenden für Haus der Zuversicht gewünscht

Der Verstorbene wird am Freitag, 14. Juli, in der Pfarrkirche Thaya aufgebahrt, wo um 14 Uhr eine Seelenmesse gefeiert wird, ehe er auf den Friedhof zu seiner letzten Ruhestätte geleitet wird. Die Familie ersucht von Kranz- und Blumenspenden abzusehen und den dafür vorgesehenen Betrag dem Haus der Zuversicht zu überlassen. Eine Spendenbox wird bei der Verabschiedung bereit gestellt.