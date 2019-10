„Ich bin seit 29 Jahren dabei, bei mir ist der Tierschutz in Fleisch und Blut übergangen“, sagt Betreiber Erwin Schlosser. „Wir haben halt auch den Tag der Frau, des Mannes oder des Kaffees – also 365 Tage, die nach irgendetwas benannt sind“, gerate da der Welttierschutztag ins Hintertreffen.

Tierheim Schlosser 90 Tiere beherbergt das Tierheim zurzeit.

Er hoffe dennoch, dass die Menschen dem Gedanken, der dahintersteht, mehr Bedeutung zumessen. „Viele Leute machen sich überhaupt keine Gedanken über den Tierschutz.“

Enttäuscht von Politik und Gesellschaft

„Worüber ich sehr enttäuscht bin: von der Politik“, sagt Schlosser. Kein einziger habe vor der Nationalratswahl über den Tierschutz gesprochen – „Katastrophe“. „Überall setzt man sich nur mit dem Hund oder Katzal vor den Fotografen, aber das ist nur ein Werbegag“, kritisiert er scharf. Der Einsatz höre in diesem Moment wieder auf. „Genauso rennt das.“

Er findet zudem, dass er zwischen zwei Sesseln sitzt. Das sehe er gerade jetzt, ist er doch mit der Vergrößerung des Tierheims beschäftigt. „Tua i nix, dann heißt’s: Er kassiert Spendengelder. Tu ich etwas, dann sagen’s: Der braucht eh ka Geld.“

Tierheim Schlosser Das Tierheim Schlosser wird um 110 Quadratmeter größer.

Der 110 Quadratmeter Zubau ist fast fertig: Der Rohbau mit Fenster steht, nur Dach muss noch finalisiert werden. Hunde und Katzen werden untergebracht. Die Samtpfote erhält eine Freifläche, die Schlosser als „Auslauf“ oder „Wintergarten“ bezeichnet. Vorgesehen ist außerdem eine Futterabteilung.

Zubau ist fast fertig - und fast finanziert

35.000 Euro muss Schlosser dafür über Mitgliedsbeiträge und Spenden aufbringen. Nicht leicht, deswegen kommt ein 10.000 Euro-Kredit ins Spiel, und das Spendenkonto ist wegen dem Dach gerade überzogen. Schlosser bitte und hofft um Unterstützung finanzieller Natur. Er sieht aber auch gern Menschen auf seinem Areal, die mit den Hunden spazieren gehen oder sich mit den Katzen beschäftigen.

90 Tiere beherbergt er gerade, eine Zahl, die er als Mitteldurchschnitt bezeichnet. Hund, Katze, Kleintier wie Meerschweinchen oder Enten werden versorgt, aber auch Wildtiere wie Falke oder Eule. Heuer ließ er einen Bussard, den er fünf Wochen lang aufgepäppelt hatte, in die Freiheit fliegen. „Da wird die Arbeit belohnt und ich denke mir: Ich mache guten Tierschutz.“

Tierheim Schlosser Der aufgepäppelte Bussard fing nach fünf Wochen selbstständig sein Futter, er wurde in die Freiheit entlassen.

Der Tag der offenen Tür lädt dazu ein, das Tierheim und seine Arbeit zu besichtigen: 12. & 13. Oktober, ab 14 Uhr. Erwin Schlosser: 0664-3501418

Was Schlosser noch ärgert, mit welchen Fällen er zuletzt konfrontiert war oder an welche er sich mit Schaudern zurückerinnert, lest ihr ab Mittwoch der NÖN.