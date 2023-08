PBZ Raabs: Bewohner zu Besuch bei Alpakas und Pferden

Gemeinsam begaben sie sich zu tierischen Gastgebern, die mit enormer Geduld und ansteckender Gelassenheit beeindruckten. Begleitet wurden sie von Andreas Valenta, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter des PBZ Raabs, sowie von Alltagsbegleiterin Andrea Weber.

Der Aufenthalt bei den vierbeinigen Gastgebern war für alle Teilnehmer eine bereichernde Erfahrung. Die Alpakas begeisterten mit ihrem lustigen und dennoch hübschen Aussehen sowie den besonderen Geräuschen, die sie von sich gaben. Die äußerst sympathischen Pferde hießen die Gäste mit Charme willkommen und zauberten ihnen ein Dauergrinsen ins Gesicht, das sogar auf der Heimfahrt nicht verschwand.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Familie Waitz in Rabesreith, die diese unvergessliche, amüsante und herzliche Begegnung mit Pferd "Mandy", Alpaka "Ringo", Henne "Trude" und Co. ermöglichte.