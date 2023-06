Katze sieben Tage lang nicht gefüttert und mit Wasser versorgt

Die Polizei Waidhofen führte gemeinsam mit dem Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen am Nachmittag wegen Verdachts der Tierquälerei eine Kontrolle durch. Da Gefahr im Verzug war, wurde die Feuerwehr Waidhofen auf Anordnung des Amtstierarztes zur Öffnung der verschlossenen Wohnungstür gerufen.

Die FF Waidhofen/Thaya wurde zur Türöffnung angefordert. Foto: FF WaidhofenThaya

In der Wohnung wurde eine kleine Katze vorgefunden, die völlig verwahrlost und unterversorgt war. Außerdem war die gesamte Wohnung laut Polizeibericht mit Katzenkot stark verunreinigt und total zugemüllt und verwüstet. Die Katze wurde an das Tierheim Schlosser in Gastern zur weiteren Versorgung übergeben.

Persönliche und finanzielle Gründe für Verwahrlosung

Der Wohnungsmieter und Beschuldigte wurde von der Polizei in den Abendstunden ausgeforscht und einvernommen. Er bestritt anfangs die Tat, gab aber laut Polizei nach neuerlicher Befragung zu, die Katzen seit dem 8. Juni sieben Tage lang nicht mehr gefüttert und mit Wasser versorgt zu haben. In der Woche zuvor habe er die Katze ebenfalls eine Woche lang nicht versorgt. Als Grund dafür gab er gegenüber der Polizei finanzielle und persönliche Probleme an.

Der Tierbesitzer wird nach §222 StGB (Tierquälerei) der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt werden.