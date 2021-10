Tierschützer aus Bezirk Waidhofen/Thaya haben sieben Löwen gerettet

Die Reise in ihr neues Zuhause führte die Tiere durch Ungarn, die Slowakei, Tschechien und Deutschland in das von Vier Pfoten geführten Großkatzenschutzzentrum Felida in den Niederlanden.

Auch der aus Thaya stammende Vorstandsvorsitzende der Tierschutzorganisation, Josef Pfabigan, war vor Ort, um die Neuankömmlinge willkommen zu heißen.