Tischlerei Schrenk Vitis: Nach 30 Jahren in Pension verabschiedet

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Foto: NOEN

N ach 30 Jahren in der Tischlerei Schrenk trat Yildirim Nedin seinen Ruhestand an. Er war 1991 aus der Türkei nach Österreich gekommen und am 7. Jänner 1992 in den Betrieb eingetreten.